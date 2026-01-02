El Valencia sorprende con su decisión sobre Cristian Rivero, libre para firmar con cualquier club

El meta acaba contrato el 30 de junio y puede por tanto negociar ya su fichaje a coste cero de cara a la próxima temporada. Sin eembargo, el club che le ha comunicado su intención de renovarlo, dado que Dimitrievski se marchará y la continuidad de Agirrezabala es muy complicada

El Valencia tiene bastante trabajo por delante en este mercado de enero. Carlos Corberán ha establecido como prioridad la llegada de un delantero, emergiendo la opción de Martín Satriano ante las dificultades para traer de vuelta a Umar Sadiq, así como un central zurdo. Además, completan su lista de deseos, si hubiese fondos disponibles, un mediocentro defensivo y un extremo. Pero aunque son muchos los frentes abiertos, Ron Gourlay también mira al futuro y comienza a tomar decisiones con respecto a aquellos jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio.

Decisión tomada con Thierry Correia y Eray Cömert

Así, ya le ha comunicado a Thierry Correia la intención de seguir contando con sus servicios, si bien aún no existe una oferta concreta, mientras que con Eray Cömert no solo se descarta su continuidad, sino que incluso se le intentará colocar en la ventana de transferencias invernal, pues apenas cuenta para el entrenador. Junto a ello, los otros dos futbolistas que ya son libres para negociar y firmar con cualquier club de cara a la 26/27 son los guardametas Stole Dimitrievski y Cristian Rivero, ambos a la sombra del cedido Julen Agirrezabala.

La portería del Valencia, en el aire

En realidad, es la portería al completo la que está en el aire, pues la opción de compra por el cancerbero vasco es demasiado elevada (entre 10 y 12 millones de euros) y no será fácil renegociar con el Athletic su continuidad. En el caso de Dimitrievski, por su parte, su adiós se antoja más claro si cabe después de dos campañas en las que apenas ha jugado, siendo incluso sancionado económicamente por el club por sus duras críticas sobre la situación que vive en Mestalla. Incluso no habría que descartar que haga las maletas este mismo mes para dejar algún rédito en las arcas, pues cuenta con ofertas del Bournemouth, el Genoa y el Brujas.

Vicent Abril viene apretando

Así, el Valencia, de forma un tanto sorprendente, ha tomado la decisión de ofrecerle la renovación a Cristian Rivero. Así se lo ha comunicado al cancerbero de Gandía, que de aceptar la propuesta a la que en breve se le debe dar forma se convertiría en el único inquilino con un sitio asegurado en la meta che de cara a la próxima campaña. Una decisión cuanto menos inesperada tras comprobar el papel que viene ocupando en el primer equipo desde hace años, más si cabe cuando por detrás vienen apretando jóvenes como Vicent Abril, al que en principio se tenía pensando promocionar como tercer portero.

Los números de Cristian Rivero

A sus 27 años, Cristian Rivero solo ha jugado cinco encuentros con el primer equipo valencianista desde que dio el salto procedente del filial, cuya meta defendió durante tres temporadas (2017 a 2020). Su mayor participación llegó en la 20/21, en la que disputó cuatro partidos en la Copa del Rey. Al siguiente curso se marchó cedido en enero al Alcorcón, donde solo jugó tres partidos, y tras pasarse en blanco la 22/23, al fin llegó su debut en LaLiga en mayo de 2024, al sustituir a Jaume Doménech en un partido ante el Alavés.

El 'palo' de la Copa del Rey

El guardameta formado en Paterna no ha vuelto a jugar desde entonces con el conjunto che, marchándose nuevo a préstamo el pasado curso, en el que disputó 7 choques con el Albacete en Segunda división. De vuelta, Corberán no ha contado con él. Ni siquiera le dio la oportunidad en la última eliminatoria de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón pese a la lesión de Dimitrievski, confiando en su lugar en Agirrezabala. Entonces, el técnico charló con Rivero para hacerle ver que sí confía en él, aunque prefería optar por un meta con ritmo competitivo. Ahora esa confianza podría traducirse en una renovación que pocos esperaban.