El Valencia arranca el año con tareas pendientes: Agirrezabala, Thierry Rendall, Dimitrievski, Cömert, Lucas Beltrán, Ramazani y Rivero

Hasta siete jugadores cumplen contrato con el Valencia en junio. Enero, a parte de ser crucial para salvar la temporada con el mercado de fichajes, tendrá también un papel protagonista en la configuración de la plantilla de cara a la siguiente temporada

El Valencia despide el año 2025 en circunstancias similares a como lo comenzó. Con Carlos Corberán en el banquillo y el descenso en juego, el cuadro che fue capaz de remontar un curso estrepitoso, en gran parte, gracias a los refuerzos que llegaron en el mercado de invierno. Para esta ocasión, Ron Gourlay ya peina el mercado en busca de oportunidades para reforzar la plantilla, aunque encara estos deberes con una tarea pendiente. Agirrezabala, Thierry Rendall, Dimitrievski, Cömert, Lucas Beltrán, Ramazani y Rivero terminan contrato en junio y desde enero podrán negociar con otros equipos. Los cedidos, sin opciones de compras obligatorias, deberán decidir su futuro antes de que finalice el contrato.

Cuatro jugadores terminan contrato en el Valencia

La lista la encabeza el jugador que más urgencia le corre al Valencia, Thierry Rendall. El portugués es un fijo en el lateral derecho y tras recuperarse de la grave lesión sufrida, ha crecido poco a poco en los planes de Carlos Corberán, hasta asentarse en la zaga. El luso termina contrato en junio y desde el día 1 de enero es libre para negociar con los clubes que se interesen en su traspaso. En el lateral derecho del Valencia no hay, ni mucho menos, overbooking, por lo que Ron Gourlay deberá ponerse el mono de trabajo para solventar la primera tarea pendiente del Valencia. Dimitrievski y Cömert también finalizan su contrato en junio, pero ambos futbolistas están descartados por el técnico che, por lo que todo apunta a que en verano abandonarán Mestalla. Rivero, tercer portero del Valencia, también apunta a salir.

Los cedidos del Valencia, a examen

En cuanto a los cedidos, la prioridad del Valencia sigue siendo Agirrezabala. El meta del Athletic Club ha encontrado en Mestalla la regularidad y el protagonismo que no tenía en San Mamés, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas del Valencia. Su opción de compra es elevada, algo que echa para atrás al Valencia que desea hacerse con los servicios del guardameta vasco. Por su parte, Lucas Beltrán también está encadenando buenas actuaciones en el Valencia y convence a Carlos Corberán. Su opción de compra no es elevada, por lo que el Valencia podría hacer un esfuerzo. Su desarrollo a lo largo de los cinco meses restantes de competición determinará si el Valencia pauesta o no por su fichaje. El caso de Ramazani es completamente diferente. El belga no posee opción de compra y su participación durante el curso es muy pobre, por lo que todo apunta a que regresará al Leeds United.