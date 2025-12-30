Eusebio desgrana al Valencia de Corberán: "Todos pensábamos que iba a estar más arriba"

El ex jugador y ex entrenador de Primera división ha analizado la situación en la que se encuentra el equipo que entrena Carlos Corberán al que ve más abajo en la clasificación de LaLiga de lo que pensaba cuando comenzó la temporada

Que el Valencia CF está en una situación muy complicada en el aspecto deportivo es algo que nadie lo duda después de que sólo tenga un punto de ventaja sobre el Girona FC que es el primero de los equipos que están en puestos de descenso a Segunda división. Es por ello que los partidos contra el RC Celta y frente al Elche CF son vitales para que el equipo que entrena Carlos Corberán acabe con buenas sensaciones la primera vuelta de LaLiga. Con este contexto, Eusebio Sacristán, ex jugador y ex entrenador del fútbol, ha analizado al Valencia CF del cual ha dicho que está más abajo de lo esperado.

Eusebio Sacristán no sólo ha hablado del RC Celta ya que también ha dado su opinión de la situación en la que se encuentra el Valencia CF. "El Valencia CF en las últimas temporadas está teniendo dificultades. Es un club que siempre ha sido muy importante en la liga española, siempre ha estado al máximo nivel y es raro lo que le está pasando últimamente. Hay que ver cómo está la afición ante todo lo que tiene alrededor del club. Quién son los nuevos presidentes, de quién depende, cuál es el camino que sigue. Yo sé que ha habido problemas, que la afición no ha estado muy a gusto con todo lo que estaba pasando en el club y todo eso puede generar algunos problemas deportivos. Y es lo que seguramente está pasando en el club", ha explicado en Tribuna Deportiva.

Al ser preguntado por si ve al Valencia CF como candidato a descender a Segunda división, el ex entrenador ha argumentado que el equipo que entrena Carlos Corberán está más abajo en la clasificación de Primera división de lo que esperaba. "El Valencia debe pensar en volver a estar arriba. Ahora está abajo, pero tiene que mejorar y crecer. Todos pensábamos que iba a estar más arriba. El tipo de juego es más defensivo, basado en el trabajo físico, defender bien y salir a la contra. Es el entrenador quien debe encontrar el sistema que le permita ganar más partidos y salir de esta situación".

Eusebio habla sobre el trabajo de Carlos Corberán como entrenador del Valencia CF

Eusebio Sacristán, por último, ha dado su punto de vista sobre el trabajo que está haciendo Carlos Corberán. "Cada entrenador debe seguir el camino en el que más confía. Hay que transmitir claramente en qué se cree. Todos tenemos un concepto propio como entrenadores. Cuanto más convicción transmites en tu idea, mejores resultados obtienes. Hay estilos distintos que también funcionan".