Eusebio elogia al RC Celta: "Me parece un club donde las cosas funcionan muy bien"

El que fuera entrenador del RC Celta, entre los años 2009 y 2010, ha elogiado a Claudio Giráldez y al club que actualmente pasa por uno de los mejores momentos deportivos de su historia lo que hace que su conexión con su afición sea máxima

Eusebio Sacristán, quien fuera entrenador del RC Celta durante los años 2009 y 2010, ha elogiado al club, a Claudio Giráldez y a su afición. El que fuera técnico ha ve desde la barrera el crecimiento de la entidad gallega en el plano deportiva lo cual se ha conseguido, sobre todo, gracias a apostar por un entrenador de la casa que le ha abierto las puertas del primer equipo a muchos canteranos.

Eusebio Sacristán ha atendido a Tribuna Deportiva antes del partido que el RC Celta disputará contra el Valencia CF. El que fuera técnico del equipo gallego ha analizado el buen momento del RC Celta y ha elogiado a la figura de Claudio Giráldez, el entrenador de la entidad celeste. "El Celta me parece un club donde las cosas funcionan muy bien. Tienen un gran entrenador, un entrenador de la casa. Un entrenador que estaba en el filial. Le dieron esa posibilidad y él ha seguido haciendo lo mismo. Cuenta con muchos jugadores de la casa. Tiene un tipo de sistema que se ha ido adaptando de maravilla a esta categoría de Primera división".

Dicha estrategia o idea, teniendo como pilar la cantera, ha conectado con la afición del RC Celta la cual está muy contenta con el crecimiento deportivo del club que según Eusebio se está adaptando bien a jugar tres competiciones oficiales, siendo una de ellas europea. "La afición está volcada con todo lo que está consiguiendo el club en este último tiempo y yo creo que hay una gran unión en Vigo ante todo eso que está consiguiendo. La temporada le costó un poquito porque están ahora en la UEFA, pero están muy ilusionados con jugar esa competición y se tenían que adaptar un poquito a llevar todo este tipo de partidos que están teniendo durante esta temporada".

Por último, Eusebio Sacristán ha desgranado el estilo de juego del RC Celta el cual es rico en matices ya que Claudio Giráldez tiene una idea de juego la cual se va adaptando a si el equipo está defendiendo o atacando lo cual le hace más difícil de predecir. "Es un entrenador de la casa que confía en su sistema. Usa un 5-2-3 que en ataque se convierte en 3-4-3, generando superioridades por dentro y amplitud por bandas. Defensivamente se ordenan bien y ofensivamente crean ventajas. Confía en jugadores del filial y de la zona, lo que conecta con la afición".