La cláusula y el músculo financiero europeo complican la 'operación Affengruber'

El central austríaco está en la agenda de Manchester United, Juventus y AC Milan, aunque el Aston Villa es ahora el mayor interesado y quien estaría dispuesto a abonar los 20 millones de euros para su rescisión con el Elche

El Villarreal CF empieza a asumir que una de las opciones que más gustaban para reforzar el eje de la defensa este verano se complica seriamente. David Affengruber, central del Elche y uno de los zagueros que más ha crecido esta temporada en LaLiga, se ha convertido en un objetivo prácticamente inalcanzable para muchos clubes españoles ante la irrupción de varios gigantes europeos dispuestos a pagar su cláusula de rescisión.

El defensa austríaco, de 25 años, lleva meses en la agenda del 'Submarino'. En La Cerámica encajaba perfectamente dentro del perfil que busca la dirección deportiva de central contrastado en Primera División, con experiencia internacional, margen de crecimiento y capacidad para ofrecer rendimiento inmediato. Sin embargo, la operación se ha enfriado en las últimas semanas y amenaza con escaparse definitivamente ante el adelantamiento en la carrera de varios clubes de la Premier League y la Serie A italiana.

Media Europa aprieta por el central

El rendimiento de Affengruber ha llamado mucho la atención. Fundamental en la permanencia del Elche y convertido en uno de los líderes defensivos del conjunto de Éder Sarabia, el austríaco ha despertado el interés de varios clubes de primer nivel. A la lista de pretendientes que ya manejaba el Villarreal, además del Betis en España, se han sumado equipos con una capacidad económica muy superior. Manchester United, Juventus, Aston Villa y AC Milan siguen muy de cerca la situación del futbolista y algunos de ellos estarían incluso valorando seriamente abonar los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Ahí radica el gran problema para el Villarreal. El club amarillo considera que la cifra es elevada dentro de su actual planificación y sabe además que entrar en una subasta con equipos de la Premier o históricos europeos dificulta sobremanera el éxito del fichaje. Cierto es que la Champions League es uno de los argumentos que juegan a favor del equipo castellonense, además de la cercanía con la actual residencia del jugador, pero la realidad es que el mercado del defensa se ha disparado mucho más rápido de lo esperado.

En el club amarillo permanecen atentos a cualquier movimiento, pero el optimismo inicial se ha terminado haciendo costra. Se entiende que cada vez es más difícil competir con el músculo financiero de algunos de sus rivales.

Affengruber aplaza cualquier decisión

No obstante, y a pesar de que el interés sea manifiesto por parte de varios clubes europeos, el propio futbolista prefiere mantener por ahora la calma y no quiere precipitarse en su decisión. Concentrado con Austria para disputar el Mundial, Affengruber ha querido aparcar cualquier conversación sobre su futuro. "Estoy aquí para concentrarme en el Mundial. Lo que pueda pasar después ni siquiera me preocupa", aseguró en la una comparecencia de prensa en el marco de su selección.

El central es consciente de que su futuro está en boca de muchos, pero no tiene ni la más mínima intención de tomar una decisión inmediata, sobre todo por el agradecimiento que siente por el Elche. "El fichaje por un equipo español fue sin duda la decisión correcta. Me trajo hasta aquí", indicó ante los medios el defensa, de 25 años, que firmó por el Elche procedente del Sturm Graz. Affengruber prefiere por tanto esperar a que termine el Mundial antes de sentarse a valorar todas las opciones que tiene encima de la mesa, que no serán pocas.

Un perfil que encajaba perfectamente

En el Villarreal convence prácticamente todo de Affengruber. Su experiencia en LaLiga, su capacidad para sacar el balón jugado y su contundencia defensiva le han convertido en uno de los nombres más interesantes para reforzar la zaga. Diestro, aunque con capacidad para actuar en el perfil izquierdo, el austríaco ofrecía además una polivalencia muy valorada por el nuevo cuerpo técnico. Su lectura táctica, su agresividad en el duelo y su capacidad para romper líneas en conducción le han situado entre los centrales más fiables del campeonato esta temporada.

Los números también avalan su crecimiento. Ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Éder Sarabia, superando ampliamente los 2.500 minutos y participando de manera decisiva en la permanencia del conjunto ilicitano. En La Cerámica entienden que todavía tiene margen para seguir creciendo, especialmente en un entorno como el Villarreal y con el escaparate europeo de la Liga de Campeones.

El Elche se prepara para una gran venta

En el Martínez Valero son plenamente conscientes de que este verano puede ser el momento ideal para hacer caja. Affengruber tiene contrato hasta 2027 y, por ahora, no ha aceptado las propuestas de renovación planteadas por el club ilicitano.

La situación únicamente alimenta la sensación de que su salida está cada vez más cerca. El Elche no tiene necesidad de vender de manera urgente, pero sabe que el mercado del austríaco atraviesa el mejor momento posible.

Además, la existencia de una cláusula fijada en 20 millones simplifica mucho cualquier negociación. Quien quiera llevárselo sabe exactamente cuál es el precio de salida.