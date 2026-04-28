Eder Sarabia se decanta por Iraola para el Athletic Club: "Todo llegará"

El entrenador del Elche quiere ver a Iraola en el banquillo del Athletic Club, aunque asegura que el próximo técnico del conjunto vasco será "otro gran entrenador"

El cambio en el banquillo del Athletic Club será inminente. Cinco partidos le quedan a Ernesto Valverde en el conjunto rojiblanco, que ya tiene atado a su sustituto. Jon Uriarte no ha querido desvelar su nombre. Terzic es el más sonado y la primera opción de la directiva para ocupar el banquillo de San Mamés. En la lista de nombres posibles apareció y sonó con fuerza el de Iraola, que tendrá que esperar. El vasco ha contado con el respaldo de varias figuras relacionadas con el Athletic Club, y de compañeros de profesión como Eder Sarabia, que se decanta más por la opción de Iraola.

El entrenador del Elche ha desvelado que su primera opción para el Athletic Club hubiese sido Iraola. Sarabia, aún así, no quitó méritos a la gestión de la junta directiva del club y afirma que el siguiente técnico del Athletic será "otro gran entrenador". "Parece que será Edin Terzic, parece que está cerrado", comenzó diciendo en la SER. "Al Athletic irá otro gran entrenador, parece que ya lo tiene, yo... a mí me habría gustado Andoni Iraola, por ejemplo, pero bueno. Todo llegará, todo llegará", subraya.

Iraola se mueve en el mercado de la Premier League ante el 'no' del Athletic Club

El técnico del Bournemouth no seguirá la próxima campaña en el equipo inglés y varios equipos tantean al ex jugador del Athletic Club. Tal y como contó ESTADIO Deportivo, Inglaterra es el país dónde más mercado tiene el vasco, siendo el Chelsea uno de los clubes interesados. Su desempeño en el equipo 'cherry' le ha otorgado valía en la Premier League y ha establecido una relación especial con la grada y el club. "Iraola ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de la identidad del club en la Premier League, ganándose un amplio reconocimiento por su estilo de juego progresista y su compromiso con el desarrollo tanto de talentos emergentes como de jugadores consagrados", afirmaba el Bournemouth en un comunicado.

Jon Uriarte tiene atado al entrenador del Athletic Club

Mientras tanto, Jon Uriarte parece tenerlo bastante claro y, aunque aun no ha dado el nombre del entrenador que se hará cargo del equipo, si ha dejado caer que es de "primerísimo nivel". "Cuando acabemos la temporada ya habrá tiempo de anuncios del próximo entrenador. Si puedo adelantar que hemos trabajado muchísimo estos meses y que será un entrenador de primerísimo nivel", adelantó el presidente del Athletic Club en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid.