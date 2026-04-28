Turno para un extranjero en el banquillo del Athletic Club: "No me importaría si alguien de fuera lo puede conseguir mejor"

El banquillo del Athletic Club sufrirá un cambio en este verano y todo apunta a que Terzic es la figura elegida por la directiva. Su posible llegada genera debate en el contexto del club por su origen, aunque no sería el primer extranjero que se sienta en el banquillo de San Mamés

El Athletic Club ya tiene atado al sustituto de Ernesto Valverde. Aunque Jon Uriarte no ha dado el nombre del elegido, todo apunta a que Terzic, entrenador alemán, será el encargado del banquillo del cuadro bilbaíno la próxima temporada. La despedida de Ernesto Valverde, que ha decidido no renovar, ha dado pie a que el club busque en Europa a su relevo. Este hecho ha generado un debate en el contexto del Athletic Club acerca de si un entrenador extranjero es la solución al mal del Athletic Club.

Edu Alonso, ex futbolista del Athletic Club, cree que ha llegado el momento de apostar por talento extranjero. El ex centrocampista subraya en la SER que la situación que vive el cuadro vasco es desfavorable y choca con apostar por alguien de la casa. "Hay momento en los que el club necesita la gente de la casa y que conozca la filosofía, pero hay otros momentos en los que se necesita alguien que ponga rigor", comienza destacando. "No sé si se trata de mover la silla o qué, pero la gente se va acomodando y, en mi opinión personal, no me importaría que, si reúne las condiciones de rectitud, alguien de fuera lo puede conseguir mejor", subraya el ex futbolista del Athletic Club.

Eduardo Berizzo, el último entrenador extranjero del Athletic Club

En caso de que se confirme de que Terzic será el siguiente técnico del Athletic Club, el alemán no será, ni mucho menos, el primer extranjero de la historia del club. A pesar de la particular política del Athletic Club en la que los jugadores deben haber nacido en Euskal Herria o haberse formado en algún club de esta región, en los entrenadores no competa. Hasta 19 técnicos extranjeros han pasado por el banquillo de San Mamés, siendo Eduardo Berizzo el último en hacerlo. El argentino cogió al equipo en verano de 2018 y fue destituido en diciembre, tras una mala racha de resultados.

El banquillo del Athletic Club ya tuvo un pasado alemán

Terzic, por su parte, tampoco sería el primer alemán de la historia del club que se sienta en el banquillo de San Mamés. El mítico Jupp Heynckes se hizo cargo del equipo entre 1992 y 1994. El ex entrenador llegó a firmar un gran papel en el cuadro bilbaíno en un momento de inestabilidad. Heynckes logró dos quintas plazas en la competición liguera que permitieron al Athletic Club jugar la Copa de la UEFA. El germano se ganó el respeto de la afición rojiblanca y es considerado uno de los grandes entrenadores de la historia del Athletic Club.

Un entrenador de "primerísimo nivel" para el Athletic Club

Jon Uriarte parece tenerlo bastante claro y, aunque aun no ha dado el nombre del entrenador que se hará cargo del equipo, si ha dejado caer que es de "primerísimo nivel". "Cuando acabemos la temporada ya habrá tiempo de anuncios del próximo entrenador. Si puedo adelantar que hemos trabajado muchísimo estos meses y que será un entrenador de primerísimo nivel", adelantó el presidente del Athletic Club en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid. Terzic se hizo un nombre en el mundo del fútbol en el Borussia Dortmund, con el que logró alcanzar la final de la UEFA Champions League en la temporada 2023/2024.