Nico Serrano se queda sin opciones con Ernesto Valverde en el Athletic Club

El atacante del Athletic Club ha ido perdiendo presencia en los planes de Ernesto Valverde hasta, prácticamente, desaparecer del esquema del Athletic Club, sumando 28 minutos en los últimos 9 encuentros de LaLiga

El Athletic Club vive un momento de incertidumbre en una temporada para olvidar. Los rojiblancos no están teniendo regularidad en el juego y los resultados son muy negativo para los objetivos esperados esta temporada. Ernesto Valverde no ha dado con la tecla y muchas de sus decisiones han sido cuestionadas por un sector de la grada. Además, su gestión de minutos con algunos jugadores ha sido, cuanto menos, llamativa, como es el caso de Nico Serrano.

El atacante tenía ofertas este verano para abandonar el equipo, pero con la Champions League como factor diferencial de esta temporada, Ernesto Valverde apuntaba a hacerle un hueco a Nico Serrano como rotación para una campaña dura. Las rotaciones apuntaban a tener un papel esencial en el curso, pero lejos de ello, Nico Serrano ha pasado de puntillas por los planes de Ernesto Valverde, donde se ha quedado sin opciones.

Nico Serrano desaparece de los planes de Ernesto Valverde

El extremo del Athletic Club suma, entre todas las competiciones, poco más de 550 minutos jugados. En total, y a pesar de que Nico Williams ha estado gran parte de la temporada de baja, Nico Serrano tan solo ha conseguido ser titular en 5 partidos de los 47 que ha disputado el Athletic Club en esta campaña, sumando LaLiga, la UEFA Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa de España. De esos 47 encuentros, Nico Serrano ha jugado 22, menos de la mitad.

Su presencia en los esquemas de Ernesto Valverde ha ido decayendo a medida que el equipo rojiblanco se ha ido despidiendo de las diferentes competiciones que ha jugado, hasta tal punto que solo suma 28 minutos en los últimos 9 partidos de LaLiga. Ante el Real Oviedo, en la jornada 24 de LaLiga, fue la última vez que Nico Serrano pisó el once titular del Athletic Club. La alegría le duró poco al navarro que fue sustituido al descanso.

Futuro incierto de Nico Serrano a la espera del nuevo técnico del Athletic Club

La progresión de Nico Serrano, con Ernesto Valverde a los mandos, se ha visto frenada. El extremo, que el pasado curso tuvo que salir cedido del Athletic Club en busca de minutos, ha perdido presencia a medida que ha ido avanzando la temporada y su futuro vuelve a ser un tema debatible en San Mamés. Tras rechazar salir cedido en verano, el pamplonés deberá valorar todas las opciones que se le presenten en este mercado de fichajes par tomar una decisión acorde al futuro de su carrera deportiva mientras espera el beneplácito y conocer los planes del nuevo entrenador que Jon Uriarte tiene cerrado, pero no anunciado.