Nico Serrano no se arrepiente

El extremo del Athletic Club no está teniendo demasiada continuidad en esta temporada con Ernesto Valverde como entrenador. A pesar de ello el atacante dice que quedarse ha sido lo mejor porque ha tenido buenos momentos. También ha señalado que, de momento, no piensa marcharse en verano

Nico Serrano, extremo del Athletic Club, no está teniendo todos los minutos y la continuidad que hubiera querido en esta temporada. El canterano se ve opacado por la gran cantidad de buenos atacantes que tiene el equipo que entrena un Ernesto Valverde que tiene preferencia por los hermanos Williams, Berenguer o Robert Navarro. Una situación que hace que Nico Serrano no pueda jugar demasiado. A pesar de ello, el de Pamplona ha asegurado que no se arrepiente de no haberse marchado del Athletic Club.

Nico Serrano, futbolista del Athletic Club, sólo ha disputado un total de 21 partidos y 549 minutos en lo que va de temporada. A pesar de la gran cantidad de lesiones que ha tenido el equipo, el extremo ha tenido un rol muy pequeño.

Su situación dentro del equipo no ha sido un impedimento para que Nico Serrano esté feliz. De hecho, el extremo ha confirmado que no se arrepiente de haberse quedado en el Athletic Club. "No, no me arrepiento de no haber salido. Ha habido cosas buenas en enero y febrero, he marcado en Champions y en LaLiga. Estoy mejorando, entrenando día a día... y en los partidos los minutos que me han dado los estoy aprovechando. Ya he salido y he hecho la mili fuera, y ahora quería quedarme un año entero mínimo para ver las sensaciones. Estoy pensando en los últimos partidos y en la siguiente temporada", ha dicho en una entrevista en As.

Nico Serrano, de 23 años, tuvo la oportunidad de salir en el mercado de fichajes de invierno, también en el de verano, del Athletic Club ya que contaba con ofertas, sobre todo de equipos de Segunda división, pero al final decidió quedarse porque consideró que un cambio de aires no le iba a venir bien.

Nico Serrano sólo piensa en ganarse un puesto en el Athletic Club

Nico Serrano no ha tenido mucha continuidad con Ernesto Valverde en el Athletic Club, pero ahora se abre un nuevo escenario ya que el Txingurri deja el equipo al final de esta temporada.

Llegará un nuevo técnico y eso motiva a Nico Serrano, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, que ha manifestado que no piensa salir ya que sólo piensa en ganarse un puesto en el Athletic Club durante la siguiente pretemporada. "Al final tienes la motivación de que va a venir alguien nuevo y puedes convencerle. Lo veo como una motivación para acabar ahora bien la temporada que seguro que el que venga está viendo los partidos también y para empezar a tope la siguiente".