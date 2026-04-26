El relato europeo del Athletic Club se desmorona: "Después de este resultado tenemos que seguir pendientes de lo que pasa por abajo"

El conjunto bilbaíno no pasó la prueba ante el Atlético de Madrid. La tendencia en este mes de abril no invita al optimismo, volviendo a cambiar el objetivo europeo por uno menos ambicioso, la permanencia

El Athletic Club cayó derrotado ante el Atlético de Madrid en un partido que se les puso de cara, pero que los rojiblancos no supieron aprovechar. El duelo fue la viva imagen de la temporada que está firmando el Athletic Club. Un cúmulo de altibajos que terminaron decantando el choque en contra de los bilbaínos. La derrota, más allá de lo que significa para el club perder ante un rival como el Atleti, dejó tocada la moral de la plantilla del equipo vasco. El relato europeo del Athletic Club se desmorona tras potenciarlos ante Osasuna y los puestos de descenso vuelven a ser el foco de un objetivo que baila jornada tras jornada.

El Athletic Club vuelve a poner el foco en la permanencia

Unai Gómez, que volvió al once titular, quita el foco de los puesto europeos y señala que el peligro está abajo. "Después de este resultado tenemos que seguir pendientes de lo que pasa por abajo y arreglarlo en el próximo partido", subrayaba el centrocampista de Bermeo que tacha la temporada como "difícil". "Todos somos conscientes de lo que tenemos que hacer para salir de esta situación e intentar mirar arriba. Juntos seguro que lo sacamos", destaca.

Por su parte, Ernesto Valverde llama la atención a la plantilla del Athletic Club y asegura que hay equipos por debajo en la clasificación que están apretando la lucha por la permanencia. "Tenemos gente, equipos por abajo, que nos van apretando, y tenemos que ganar un partido cuanto antes", destaca el 'Txingurri' que sigue intranquilo. "Si ganas, puedes mirar a hacer otra cosa, pero lo primero es lo primero. Y esa sensación de que hemos estado apretados hasta la semana pasada, ganamos un partido muy importante y hoy teníamos esa intención de darle continuidad, y no hemos podido", subraya.

Además, Valverde avisa que la temporada no está acabada y que el objetivo no está cumplido. "Pero el curso, la temporada, no ha terminado, y no hay que darla por terminada porque aquí hay todavía muchísimo en juego", sentenció.

La tendencia del Athletic Club aleja al equipo de Europa

Aunque la derrota deja muy dolidos al Athletic Club y las declaraciones de los protagonistas tienden a ser un poco tremendistas, la realidad es que la dinámica que atraviesa el Athletic Club en este 2026 no llama al optimismo. Europa sigue siendo una posibilidad, pero muy remota, mientras que la tendencia indica a que el Athletic Club debe estar más pendiente de lo que se cuece por abajo que por arriba. El club cierra el mes de abril con 4 partidos jugados, logrando una solo victoria, ante Osasuna, y perdiendo en las otras tres ocasiones. El partido ante el Alavés será un punto de inflexión de cara al tramo final de temporada para comprobar si aún queda alguna esperanza para alcanzar un objetivo europeo que se desmorona.