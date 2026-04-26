Aitor Paredes, defensa del Athletic Club: "Parece que no nos viene bien ponernos de cara en el partido"

El central del Athletic Club y uno de los goleadores rojiblancos en la jornada 32 de LaLiga lamentó el pésimo arranque de segunda parte que hizo el cuadro bilbaíno, causa de la derrota ante el Atlético de Madrid

El Athletic Club desaprovechó una gran ocasión para asestar un golpe a la zona europea de la clasificación y salió del metropolitano sin los tres puntos. Los vascos pusieron el partido de cara en el minuto 23 con un gol de Aitor Paredes, pero un arranque pésimo de la segunda parte hizo insuficiente la ventaja que había logrado el equipo bilbaíno en la primera mitad. Precisamente este hecho fue lo que destacó el goleador del Athletic Club, Paredes, tras el partido, haciendo un especial hincapié en el mal arranque que tuvo el conjunto en la segunda mitad.

"Hemos salido mal en la segunda parte. Parece que no nos viene bien ponernos de cara en el partido. Mira que lo hablamos en el vestuario, de salir bien, enchufados, que iban a ser 45 minutos muy largos y en los primeros diez de la segunda encajamos dos goles y nos toca remar otra vez", comenzó diciendo el defensa del Athletic Club. "Una pena, porque se nos había puesto de cara. Hay que mejorar y ser mucho más serios y contundentes a la hora de encajar menos goles", dijo Paredes a ‘Dazn’.

"Desde luego eran tres puntos importantes los que jugábamos hoy. Que se nos ponga el partido de cara y en pocos minutos se pone en contra es una mierda, hablando mal. Lo hemos seguido intentando meter ese gol que nos metiera de nuevo en el partido y nos hemos encontrado con el último gol de ellos", lamentó.

El Athletic Club se aleja de Europa tras la derrota en el Metropolitano

Con la derrota por 3-2 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Athletic pierde una ocasión de acercarse a la competencia por Europa. "Llevarnos los tres puntos nos hacía dar un salto hacia arriba y ponernos mirando puestos de Europa, pero nos vamos con cero, tristes, enfadados, porque ha sido un mal inicio de segunda parte", apuntó.

Ernesto Valverde, al igual que Paredes, lamenta la ocasión desperdiciada en el Metropolitano y pone el foco en el siguiente partido de LaLiga, ante el Alavés. El técnico rojiblanco señala que el duelo será decisivo, puesto que en el club quieren mirar hacia arriba y no a los puestos más bajos de la tabla. "Es muy importante lo que queda de Liga. Tenemos que ganar el siguiente partido. Ganar un partido al menos para mirar hacia arriba y no mirar hacia abajo. El partido ante el Alavés es muy importante", apuntó.