Sancet traslada las dudas a la mediapunta del Athletic Club

Ernesto Valverde volvió a rotar en la mediapunta y dejó, por segunda vez consecutiva, a Sancet sin el premio de la titularidad. Unai Gómez ejerció como enganche, al igual que hizo Berenguer ante Osasuna

La derrota del Athletic Club ante el Atlético de Madrid trae de vuelta a San Mamés las dudas que se despejaron ante Osasuna. Los rojiblancos están firmando una temporada muy pobre, al igual que Sancet. El mediapunta estaba llamado a ser uno de los hombres emblemas del plan de Ernesto Valverde para esta temporada, pero su rendimiento ha decaído hasta tal punto que Sancet ha trasladado las mismas dudas que el técnico rojiblanco tiene en el lateral derecho a la mediapunta.

Por segunda vez consecutiva, Sancet arrancó el partido desde el banquillo. Una vez más el navarro pierde la titularidad en una mediapunta que se ha convertido en una ruleta rusa para Ernesto Valverde. El rendimiento del futbolista rojiblanco es insuficiente para el Athletic Club, por lo que el 'Txingurri' Valverde prueba suerte con otros perfiles en dicha posición. Ante el Atlético de Madrid, el técnico de Viandar de la Vera alineó a Unai Gómez por delante del doble pivote. El de Bermeo aportó garra e intensidad en la medular, pero su pobre capacidad con el balón en los pies condicionó los ataques visitantes.

En el choque ante Osasuna, Álex Berenguer jugó en dicha posición, relegando a un segundo plano a un Sancet que está muy lejos de su mejor versión. La pasada campaña la titularidad del navarro era indiscutible. Sus actuaciones y, en especial, sus goles, llevaron al cuadro bilbaíno a la Champions League. Pero su buen momento de forma se ha estancado en este curso y su figura empieza a ser prescindible del once inicial.

Sancet se impone a Berenguer y Unai Gómez, aunque pierde fuerza en el tramo final de temporada

Aún así, Sancet se consolida como el mediapunta con más minutos acumulados esta temporada, alrededor de 1.658 minutos en LaLiga, una cifra que evidencia su papel estructural dentro del esquema de Ernesto Valverde, aunque en las última jornadas ha decaído su presencia.

En un segundo escalón aparece Berenguer, aunque con un matiz importante: su rol es mucho más híbrido. Aunque puede actuar como mediapunta, gran parte de sus minutos llegan desde banda o en roles más versátiles. Esto explica que, pese a ser un jugador muy utilizado en la rotación ofensiva, su presencia específica como '10' no sea tan constante como la de Sancet. Su importancia, por tanto, es alta en términos globales, pero menos focalizada en esa demarcación concreta.

Por último, Unai Gómez representa el perfil más emergente y de rotación. Sus cifras, en torno a 846 minutos en LaLiga, demuestran un uso bastante más limitado, aunque este hecho está sustentado debido a que no es la demarcación que le pertenece. El de Bermeo es volante. A diferencia de Sancet, no es titular fijo, y a diferencia de Berenguer, no ofrece todavía esa polivalencia consolidada dentro del once. Su participación suele estar más vinculada a relevos, partidos puntuales o ajustes tácticos.

La mediapunta del Athletic Club, una nueva tarea para el nuevo técnico

Aunque Ernesto Valverde haya sacado del once a Sancet, el 'Txingurri' no encuentra un recambio efectivo para sustituir al 'Ciervo'. Este hecho ha provocado que la mediapunta se convierta en una ruleta rusa, al igual que ha pasado con el lateral derecho. Ninguno de los jugadores disponibles para estas demarcaciones han logrado tener regularidad y ganarse la confianza de Valverde sobre el terreno de juego. Ambas posiciones son las que más dudas generan en el combinado de San Mamés y uno de los principales problemas a resolver por el nuevo técnico del Athletic Club, firmado aunque no desvelado por Jon Uriarte.