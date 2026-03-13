André Silva: "Antes decía que quería ser el mejor delantero del mundo, ahora quiero ser lo mejor que pueda en cada momento"

El delantero del Elche ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su carrera deportiva, su etapa actual en el conjunto alicantino, su relación con Eder Sarabia y cómo afronta el encuentro de mañana ante el Real Madrid en el Bernabéu

André Silva se encuentra en su primera temporada en el Elche. El delantero portugués regresó a LaLiga y, tras un arranque de año con problemas musculares, está volviendo a coger confianza y ritmo. De hecho, ha logrado tres goles en los últimos seis partidos del campeonato doméstico. De esta manera, el jugador de 30 años ha hecho balance de su carrera, de los diferentes momentos que ha atravesado, su relación con Eder Sarabia y la situación en la clasificación, con la permanencia en juego en Primera División. Además, ha valorado el encuentro de mañana frente al Real Madrid en el Bernabéu.

André Silva pone el foco en el importante choque ante el Real Madrid

En este sentido, André Silva ha hablado, en una entrevista concedida al Diario Marca, sobre el encuentro de mañana contra el Real Madrid: "Con muchas ganas y mucha ilusión. Tenemos los pies en el suelo. El Madrid viene de jugar Champions a un nivel muy alto, en un partido muy exigente. Sabemos que es el Madrid y que nosotros estamos en una mala racha, pero también tenemos la ilusión de que las cosas cambien y de poder sorprender. Para nosotros es igual. Es otra competición, no tiene nada que ver con nosotros. El trabajo del Madrid en Champions es suyo. Nosotros seguimos con lo que podemos controlar, centrados en nuestro trabajo, en nuestras virtudes y en la táctica para el partido".

Por otro lado, André Silva fue preguntado por la confianza que pueden tener sabiendo en el choque ante el Real Madrid terminó en empate en el Martínez Valero: "Sí, nos da confianza y más ganas de hacerlo mejor. Es verdad que son momentos distintos y situaciones distintas, pero somos conscientes de nuestras capacidades. Sabemos contra quién vamos a jugar, pero ese partido del pasado también nos enseñó muchas cosas. Ahora es otro momento y vamos a intentar hacer lo mejor posible".

André Silva alaba la figura de Eder Sarabia y habla de su futuro

Además, André Silva explicó la forma de trabajar de Eder Sarabia: "Fantástico. Desde que llegué, una de las razones fue él, por su idea, por cómo piensa el fútbol y por la ambición que tiene. Para mí está siendo más fácil disfrutar. Es un entrenador abierto a enseñar y a aprender, y para los jugadores eso es importante. Depende del momento de la temporada o de los partidos. Está muy enfocado en que rindamos al máximo como equipo y también individualmente. Se preocupa por nuestro bienestar, habla mucho de táctica y también intenta crear una relación entrenador-jugador que nos dé ganas de competir y de aprender". Sobre su futuro apuntó que "ahora mismo estoy en Elche y estoy disfrutando mucho. Me gusta la forma de jugar, la manera en que trabajamos, la ciudad y la afición. El futuro no depende solo de mí. Vine con la idea de volver a LaLiga y estoy muy contento aquí".

Por último, André Silva analizó el objetivo de ser el mejor delantero del mundo, algo que expresó hace unos años: "Es una pregunta profunda. Recuerdo decirlo cuando era más joven. En aquel momento sentía que podía contra todo. Con el tiempo te das cuenta de que hay muchas cosas que no dependen de ti: el club, el proyecto, los agentes, los momentos. He tenido mucha inestabilidad con tantos cambios de equipo. Ahora lo veo de otra manera. Antes decía que quería ser el mejor delantero del mundo; ahora quiero ser lo mejor que pueda en cada momento. Si algún día estoy cerca de eso, encantado".