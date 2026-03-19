El delantero del Atlético de Madrid, cuyo futuro sigue siendo una incógnita, acerca posturas con la grada a la que agradeció el apoyo en Londres y prometió ir "juntos" a por más en una nueva muestra de compromiso

El Atlético de Madrid, de la mano de Julián Álvarez, sigue caminando en la Champions League tras eliminar a un Tottenham que no opuso resistencia en la ida y que se transformó en la vuelta. El delantero argentino del cuadro rojiblanco, que vio puerta en ambos partidos, remonta el vuelo poco a poco tras una crisis goleadora que le ha llevado a abrir el debate en la afición colchonera acerca de su compromiso. Con los goles y la clasificación en el bolsillo, Julián Álvarez reforzó su compromiso con el Atlético de Madrid y quiso demostrar a la grada, a la que agradeció el desplazamiento, que su hambre no cesa en un equipo madrileño que aspira a todo en esta Champions League.

Julián Álvarez refuerza su compromiso con el Atlético de Madrid: "Vamos a por más todos juntos"

Julián Álvarez, tras el choque que terminó 3-2 para el Tottenham, pero con el Atlético de Madrid clasificado, confirmó su felicidad en el conjunto rojiblanco, no habló de su futuro y agradeció el "cariño" de la afición y remarcó que van "juntos a por más" esta temporada en una nueva muestra de compromiso e ilusión del atacante por lograr algo grande con el Atlético de Madrid. "Agradecerle por el cariño, por venir hasta acá, siempre nos acompañan a todos los lados, gracias por estar siempre y vamos a por más todos juntos", respondió en declaraciones a 'Movistar' al término del choque, cuando fue preguntado por si quería lanzar un mensaje a los aficionados, ante las dudas que surgen sobre su futuro.

Julián Álvarez destaca la dificultad de medirse al Tottenham en su casa

Acerca del duelo, el atacante admitió la dificultad de medirse al Tottenham en su campo, a pesar de la notable diferencia de goles que amparaban al Atlético de Madrid tras el 5-2 de la ida: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Tuvimos alguna para ganarlo también, pero lo importante es que pasamos a cuartos, estamos entre los ocho mejores, así que a disfrutar. Sabíamos que veníamos con tres goles de diferencia, eso nos dejaba un poco tranquilos, pero sabiendo que iba a ser un partido duro".

"Tuvimos oportunidades para ganar también. Yo tuve dos bastante claras que las pude meter, después sobre el final el penalti y nos terminan ganando", añadió el atacante, que lamentó una de las oportunidades falladas: "Había sido una linda jugada, me quedé con un poco de bronca, pero son cosas de fútbol, pensar en mejorar y en lo que viene".