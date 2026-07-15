La primera polémica por los horarios de LaLiga no se hace esperar: quejas con el Levante - Betis

Tras los incidentes del curso pasado, cuando hubo denuncias por lipotimias en pleno septiembre también en un duelo ante los verdiblancos, la afición granota estalla por tener que estrenarse en el Ciudad de Valencia a las cinco de la tarde del último sábado del mes de agosto, cuando se auguran altas temperaturas

LaLiga desvelaba este martes la reconfiguración de la primera jornada de la temporada 26/27, afectada por cuatro aplazamientos debido a la presencia de jugadores de varios equipos en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, así como la programación de la segunda y la tercera entregas del campeonato, todas hasta finales del mes de agosto. Y no ha tardado en saltar la polémica con los horarios, ya que la afición del Levante UD está de uñas con Javier Tebas al repetirse la jugada del curso pasado, cuando hubo múltiples denuncias por desmayos y lipotimias por el calor... y eso que el duelo contra el Real Betis se jugó a las 16:15 horas del 14 de septiembre.

En esta ocasión, los granotas, que han pedido disputar fuera las dos fechas iniciales para terminar la adecuación del Ciudad de Valencia, se estrenarán como locales precisamente contra el cuadro verdiblanco. Será, en esta ocasión, en la tercera entrega, no la cuarta como entonces, concretamente a las cinco de la tarde del sábado 29 de agosto. Una decisión que augura problemas, ya que para esas fechas, pese al presunto análisis anticipado de los datos previstos por la Aemet que se atribuye a la patronal de los clubes, suelen darse temperaturas muy altas en el litoral levantino, lo que podría afectar tanto a profesionales como al público que asista al feudo del barrio de Orriols.

Solamente otro encuentro de la tercera jornada de LaLiga, el Real Madrid-Málaga CF, se jugará en esa franja horaria tan prematura, concretamente al día siguiente. En las fechas previas, hay un Racing de Santander-Villarreal CF el domingo 16-A, así como un Athletic Club-Sevilla FC y un Atlético de Madrid-Villarreal CF los días 22-A y 23-A, en principio menos preocupantes por las latitudes en las que se jugarán, si bien en lo que va de verano ha habido un par de olas de calor que han provocado que el mercurio ronde o, incluso, supere los 40 grados en zonas de la mitad norte de la Península Ibérica, por lo que cualquier cosa podría pasar.

Sin obligación ni costumbre de rectificar

LaLiga es bastante reacia a cambiar horarios por fuerza mayor, haciéndolo generalmente cuando los partidos en cuestión se pisan con otros grandes acontecimientos deportivos o éstos pueden condicionar la buena marcha de los mismos. Por ejemplo, en la 25/26 ignoró las peticiones desde el otro club de la capital del Turia por la coincidencia con la Maratón, que afectó a la llegada de los hinchas a Mestalla. Como tal no existe una normativa que obligue al organismo de Tebas a cambiar un encuentro por las altas temperaturas, aunque sí se llegó en su día a acuerdos con la AFE para no programarlos en zonas donde el termómetro pasase de 32 grados.