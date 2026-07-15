Junior Firpo se sincera: "No fue una buena temporada y eso, en el club de mi vida, duele más aún"
El hispano-dominicano tiene ganas de revancha personal, por lo que ha utilizado las largas vacaciones de verano para prepararse a conciencia, sin temor a la competencia con Fran García, y pide que le acompañe la suerte en el plano físico para poder ofrecer al fin su "mejor versión" en el lateral izquierdo
Ha tenido Junior Firpo "unas vacaciones muy completas, largas, que han servido para todo", desde "tener tiempo con la familia y descansar mucho hasta volver un poco a sentir esas ganas competitivas desde cero", aunque con una mentalidad diferente, como desgranaba este miércoles en una entrevista para los medios oficiales del Real Betis: "He utilizado este tiempo para prepararme, ya que la temporada pasada, por el tema de que no pude llegar al inicio de pretemporada, no pude hacerla entera con el equipo. Siempre he dicho que para mí ahora mismo supone sentar las bases. Una pretemporada completa es súper importante para los jugadores".
Y es que el año pasado no le deja un buen sabor de boca: "Desgraciadamente, tuve muchos problemas con lesiones que no me permitieron coger ritmo competitivo en casi ningún momento, y este verano me lo tomé así, muy concienciado. Conocí a una empresa muy buena que trabaja allí en Dubái con los jugadores y fui allí a hacer unas vacaciones un poco diferentes. La gente se piensa que no, pero somos los primeros que sabemos cuándo lo hacemos bien y cuándo no lo hacemos bien. Y, hombre, no es un secreto que no ha sido para nada una buena temporada para mí en lo personal y, obviamente, en el club de mi vida, de mis amores, duele más aún. Entonces, este verano ha sido diferente, de mentalizarme, de despejarme y, sobre todo, de prepararme, porque creo que va a ser un muy buen año".
La llegada de Fran García como "competencia sana"
"Obviamente, como todo jugador nuevo, al principio cuesta un poco. Necesitas establecer las relaciones con los compañeros, pero este vestuario es bastante acogedor. Creo que todo el mundo le ha dado una buena acogida. Además, se le ve muy buen chaval. Por lo poco que he podido hablar con él e interactuar, se le ve bastante buen chico. Y vendrá bien la competencia tanto para mí como para él. Ni yo se lo voy a poner fácil a él, ni él seguro me lo va a poner fácil a mí. Intentaremos los dos utilizar los minutos lo mejor posible. Y que juegue el que mejor esté, ya está. Pero competencia sana, que al final es lo más importante, y creo que él, que tiene experiencia, también se lo tomará así".
Los objetivos de Junior para la 26/27
"El primero, aunque no dependa siempre de nosotros, porque uno no puede controlar el cuerpo, para mí es mantenerme lo más sano posible. Creo que es mi reto principal. Te lo voy a repetir: he trabajado mucho para ello este verano, voy a seguir trabajando y voy a ponerlo todo para que así sea. Ojalá, toco madera, y eso acompañe. Luego, lo demás viene solo. Creo que los jugadores, cuando estamos sanos, cuando podemos enlazar partidos, cuando tienes el ritmo competitivo, lo demás viene solo. A los compañeros ya los conozco a todos; obviamente he jugado con muchos, no aquí, que también, y bueno, creo que ellos saben lo que les puedo dar y yo sé lo que puedo dar al equipo, y eso es lo que voy a intentar: sacar mi mejor versión".