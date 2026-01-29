La previa de las citas decisivas de Betis y Celta en la UEFA Europa League; la noche aciaga en la Champions para Real Madrid, Atlético, Athletic o Villarreal, con el Barcelona como único español en el 'Top 8'; el primer día de Neal Maupay en el Sevilla...

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 29 de enero de 2026 abre con la previa del trascendental duelo entre Real Betis y Feyenoord de Rotterdam en la última jornada de la UEFA Europa League; así como el primer entrenamiento de Neal Maupay, nuevo fichaje de un Sevilla FC que recupera a César Azpilicueta. Del mismo modo, RC Celta de Vigo y el Rayo Vallecano -en su caso en la Conference League- también finalizan la primera fase. Además, este miércoles se ha vivido el desenlace de la Champions League para el quinteto de equipos españoles formado por Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal CF.

Real Betis - Feyenoord (21:00 h): Dolor y gloria

Manuel Pellegrini recupera a Aitor Ruibal, a Ez Abde, a Nelson Deossa y a Antony dos Santos, quien sigue forzando a pesar de su pubalgia para no perderse un partido decisivo para ambos equipos. El Betis, octavo clasificado, busca meterse en los octavos de final de la Europa League sin sus siete lesionados; mientras que el Feyenoord lanza el último intento de colarse en el 'Top 24' a pesar de lamentar una docena de bajas.

En el Sevilla se apunta Maupay y vuelve Azpilicueta

El recién fichado delantero francés Neal Maupay se entrenó por primera vez con el Sevilla FC, en una sesión matinal en la que Matías Almeyda celebró también la recuperación de César Azpilicueta, 'líder silencioso' de su maltrecha defensa. Ambos se apuntan para la visita liguera al RCD Mallorca del próximo lunes.

Hecatombe española en la UEFA Champions League

El Barça salva la honra española

El FC Barcelona se impone al Copenhague por 4-1 después de remontar un tanto en contra al descanso gracias a la pegada del tridente formado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. De los cinco representantes de LaLiga EA Sports en la Fase Liga de la UEFA Champions League, es el único que ha logrado el pase directo a los octavos de final.

Real Madrid y Atlético la pifian; adiós para Athletic y Villarreal

El Real Madrid cae 4-2 ante el Benfica SL en Lisboa y acaba noveno a pesar del doblete de Kylian Mbappe. Fuera del 'Top 8' se queda también el Atlético de Madrid, tras perder por 1-2 ante el Bodo/Glimt en el Metropolitano.

El Athletic Club rozó la clasificación, pero acabó sucumbiendo en San Mamés ante el Sporting CP (2-3) y se despide de la competición. También se marcha un desastroso Villarreal CF, goleado por el Bayer Leverkusen (3-0) para terminar penúltimo con sólo un punto de 24.

El Celta busca billete en primera clase en la UEFA Europa League

Además del Real Betis, el RC Celta visita al Estrella Roja en Belgrado (21:00 horas) aún con opciones de sellar el pase directo a los octavos de final de la Europa League. Ganar es obligatorio y luego habrá que esperar otros resultados.