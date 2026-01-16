La RFEF anuncia la sanción a Aitor Paredes

El juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol no ha tenido piedad con el central el cual fue expulsado con tarjeta roja directa en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa por decirle a uno de los jueces de línea "eres un cagón"

El Athletic Club ya conoce que Aitor Paredes ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). No ha tenido ninguna piedad por el central del equipo vasco a pesar de que el defensa mostró su arrepentimiento inmediato el cual no ha sido tenido en cuenta. Paredes fue expulsado en el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa por menospreciar a uno de los jueces de línea. Por tanto, el Athletic Club sufre una baja muy sensible para los próximos partidos de la Copa del Rey.

Aitor Paredes, defensa del Athletic Club, fue expulsado con tarjeta roja directa durante la segunda parte, concretamente en el minuto 55, del partido de octavos de final de la Copa del Rey que el equipo vasco jugó contra la Cultural Leonesa. El defensa menospreció a uno de los jueces de línea del equipo que lideraba el árbitro Alejandro Hernández Hernández al cual le dijo "eres un cagón". El colegiado no dudó y mandó al vestuario al zaguero el cual pidió perdón rápidamente sin que ello cambiara la decisión ya tomada.

El juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha considerado que el desprecio de Aitor Paredes es suficiente para ser sancionado por dos partidos, dándose la siguiente explicación. "2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 124)".

¿Qué partidos se pierde Aitor Paredes, central del Athletic Club?

Aitor Paredes, central del Athletic Club, después de ser sancionado se perderá los próximos dos partidos de la Copa del Rey que dispute el equipo que entrene Ernesto Valverde.

Es seguro que esta temporada no jugará los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputan a inicios del mes de febrero. Si el Athletic Club consigue la clasificación para las semifinales, perdiéndose el encuentro de ida y, por tanto, no pudiendo volver a jugar hasta el encuentro de vuelta de semifinales.

En caso de que el Athletic Club sea eliminado en cuartos de final, Aitor Paredes tendría que cumplir la sanción en el primer partido de Copa del Rey de la próxima temporada.

Esta baja deja al Athletic Club muy debilitado ya que sólo cuenta actualmente con Dani Vivian como central disponible para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, aunque se espera que Laporte ya esté recuperado a comienzos de febrero.