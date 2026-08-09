El Sevilla deja atado el fichaje de Robbie Ure: las cifras del acuerdo con el Sirius

El club nervionense ha acelerado en los últimos días para adelantarse a la competencia y dejar encarrilada la llegada del joven delantero escocés, a expensas solo de los habituales flecos y el reconocimiento médico

El Sevilla FC está a punto de cerrar el fichaje del delantero deseado, una de las grandes prioridades de la planificación puesta en marcha por José Ignacio Navarro después de la venta de Akor Adams al Venezia. Aunque aún debe llegar otro punta más como complemento, porque así lo ha exigido Luis García Plaza, la gran apuesta del verano nervionense ya tiene nombre y apellido: Robbie Ure.

Después de haber presentado una propuesta de unos 8 millones por Fede Viñas, que se marchó finalmente al Toluca mexicano por más dinero (11,7), y haber negociado también por el argentino David Romero, que se decantó por el Parma italiano, el director deportivo sevillista ha acelerado en los últimos días para adelantarse a la competencia y dejar perfilado el fichaje del joven ariete escocés de 22 años y 189 centímetros de altura.

Firmará por cinco temporadas

Fue el pasado miércoles cuando su nombre salía a la palestra, anunciándose una primera oferta blanqurroja, y hoy domingo ha sido el diario Marca el que adelantaba la existencia de un acuerdo con el Sirius sueco, con el que suma 20 goles en 20 encuentros oficiales esta temporada (más tres asistencias), lo que le ha convertido en uno de los delanteros de moda en el continente.

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que, efectivamente, el entendimiento es total y, a la espera de los habituales flecos y el examen médico, se da por hecho que Robbie Ure se convertirá en nuevo jugador nervionense para las cinco próximas temporadas. Aunque ha habido que realizar un importante desembolso económico para convencer a su club.

En torno a 9 millones de euros, con una importante parte en variables incluida

El ex canterano del Rangers, que pasó luego por el Anderlecht belga (principalmente por su filial) y fue traspasado al Sirius por apenas 750.000 euros en marzo de 2025, estaba en el punto de mira de equipos ingleses (tanto de la Premier League como de la Championship), italianos o turcos. Además, el Lorient francés y el PAOK de Salónica griego habían presentado también sendas ofertas por escrito. Pero el Sevilla FC se ha llevado el gato al agua por unos 9 millones de euros, con bonus incluidos.

Se le espera en Sevilla entre mañana y el martes

Fuentes cercanas a la negociación han indicado a este diario que la parte que depende del cumplimiento de ciertas variables es importante. Así, la cuantía final de la operación dependerá en buena medida del rendimiento que pueda tener el atacante de origen ucraniano en Nervión, donde se le espera entre el lunes y el martes para someterse al preceptivo reconocimiento médico y firmar su contrato.

Así juega Robbie Ure

Antes de concretarse su fichaje, esta redacción contactó con el periodista sueco y analista de la Allsvenskan, Fredrik de Ron, para conocer mejor al futuro delantero nervionense, de quien destacó que "vale cada céntimo que pague el Sevilla", desgranando sus principales cualidades. "Robbie Ure es, con diferencia, el mejor delantero de la Allsvenskan sueca. Es un goleador prolífico en el sentido más auténtico de la palabra. Es un delantero centro físico, alto, fuerte, rápido y excelente en los duelos, pero lo que considero su mayor fortaleza, y un aspecto algo pasado por alto de su juego, es su inteligencia. Es excepcionalmente inteligente en sus movimientos, situándose constantemente en la posición exacta cuando el balón llega al área. Sin esa inteligencia futbolística, podría haber sido simplemente otro delantero grande y potente apuntó.