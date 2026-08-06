Robbie Ure abre la puerta al Sevilla con su deseo público de salir: "Es lo correcto para mí"

Entre los preferidos en Nervión para la delantera y con oferta sobre la mesa, el joven delantero ya ha dejado claro sus intenciones y preferencias en el presente mercado estival

Robbie Ure ocupa un lugar de privilegio en la lista de José Ignacio Navarro para convertirse en uno de los dos refuerzos para la delantera que llegarán en lo que resta de mercado, más concretamente el que necesita una inversión considerable con vistas a conseguir una plusvalía futura.

De este modo, tal y como trascendió anoche, el Sevilla ya ha movido ficha por el delantero escocés de 22 años, hasta el punto de que ya habría realizado una primera oferta al Sirius sueco para hacerse con sus servicios, si bien igualmente lo han hecho otros clubes.

Los 15 goles marcados en 15 jornadas en el campeonato escandinavo lo han situado en el centro del escaparate y en Nervión consideran que cuadra perfectamente en el perfil buscado y dentro de los parámetros del esfuerzo económico que pretende para el ataque siempre y cuando el Sirius no se desmarque con cantidades inaccesibles ante las numerosas llamadas que están recibiendo.

En este sentido, la prensa local apunta que el precio alcanza los nueve-diez millones, lo que no sería inasumible teniendo en cuenta que ofreció ocho kilos por Fede Viñas y, posiblemente, la oferta reseñada rondará dicha cifra.

Robbie Ure, deseoso de dar el salto este verano

Lo cierto es que el Sevilla cuenta con la ventaja de que el delantero ya ha expresado su deseo de dar el salto a una de las grandes ligas europeas y vería con buenos ojos una opción como la nervionense.

Así, justo después de anotar cuatro dianas contra el Mjallby, una exhibición que lo disparó definitivamente, Ure no escondió su deseo de salir este verano del Sirius en busca de retos más importantes.

"Una de mis ambiciones es jugar en una de las cinco grandes ligas de Europa. Es normal que, cuando eres joven y estás jugando bien en una buena liga, tengas interés de buenas ligas y buenos clubes. Especialmente cuando marco cuatro goles, lo que creo que va a aumentar el ruido", señaló el internacional con Escocia, que considera que es el momento para seguir creciendo, ahora que se encuentra en la cresta de la ola.

"Dar el salto es algo que me va a interesar, pienso que es lo correcto para mí, pero tenemos que esperar y ver. El mercado de fichajes de verano es largo y hasta que me digan otra cosa, tengo que ayudar al Sirius. Si seguimos jugando como lo hemos hecho, creo que puede ser una temporada realmente especial", indicó Robbie Ure, al que en Suecia le comparan con una estrella del fútbol mundial.

En Suecia le ven parecido con Haaland

Así lo expresa el periodista afincado en Estocolmo Fredrik de Ron, de Fotbolldirekt. “A veces me recuerda un poco a Erling Haaland contra Brasil, cuando llega como una locomotora y simplemente tienes que apartarte de su camino. Ure es extraordinariamente bueno. Lo tiene todo y creo que va a llegar a un altísimo nivel”, indicó De Ron con un análisis que seguro que ilusiona a la afición sevillista.