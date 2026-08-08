El Sevilla negocia la salida de Jordán con rumbo a Portugal

El club nervionense admite conversaciones con un club luso para el pase del catalán, y, aunque impera la prudencia, se han producido avances para librarse de su alta ficha

Tras conseguir las salidas de Nianzou y Rafa Mir, indispensables para la economía del Sevilla entre otras cuestiones, José Ignacio Navarro está en camino de consumar otra operación de enorme trascendencia para los nervionenses de cara a aliviar considerablemente el margen salarial.

Y es que la dirección deportiva blanquirroja trabaja en estos días en la salida de Joan Jordán, apartado del grupo al no contar para el proyecto de Luis García y con una de las mayores fichas del plantel tras su última renovación.

Desprenderse de su salario se erige en una de las prioridades para el club, pero siempre ha sido una tarea compleja por el deseo del futbolista de no renunciar a lo firmado en su momento, lo que complicaba sobremanera encontrar destino.

El club negocia la salida de Jordán con rumbo a Portugal

Sin embargo, ESTADIO Deportivo ya apuntó a finales de mayo que Jordán afrontaba este verano más abierto a marcharse si no entraba en los planes de Luis García Plaza, lo que quedó claro cuando decidió apartarlo del resto de compañeros junto al resto de descartes.

En este contexto, José Ignacio Navarro ha encontrado una ventana abierta para librarse del lastre de su ficha y ha dado pasos al frente para que ponga rumbo a Portugal. No en vano, según afirma el periodista Gonzalo Tortosa y verifican fuentes del club nervionense, el Sevilla negocia con un club luso para su pase ahora que solo le queda un año de contrato por delante.

Las conversaciones avanzan, pero en Nervión son prudentes

De este modo, las conversaciones avanzan en buena dirección y desde Nervión se reconoce, con un mayor índice de prudencia a tenor de los antecedentes, que se trabaja en esta posibilidad, mientras que en el entorno del catalán se guarda silencio por ahora sobre esta cuestión.

Por ahora no ha trascendido el nombre de club portugués, pero obviamente debe estar entre los punteros para asumir la ficha que le corresponda y porque tampoco el de Regenços aceptará cualquier destino. Lo cierto es que el futbolista habría dado luz verde para profundizar en esta vía, lo que es una excelente noticia para el Sevilla, que cruza los dedos para que esta operación llegue a buen puerto.

El entorno de Jordán se planteó denunciar al Sevilla a la AFE

Cabe recordar que semanas atrás trascendió que la agencia Joan Jordán se planteó denunciar al Sevilla a la AFE por haberle apartado del grupo y no dejarle entrenar con normalidad con el resto de compañeros, lo que ha causado un profundo malestar en el centrocampista. Medida que no hizo cambiar al Sevilla de postura al no contar para el próximo proyecto y tener como único plan poner fin a su larga etapa como nervionense.