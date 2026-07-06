El Sevilla de la 26/27 comienza a trabajar con la destacada ausencia de Rafa Mir y un primer lesionado

Como informó ESTADIO Deportivo, se ha llegado a un acuerdo para que el delantero, al que se le sigue buscando una salida, no se ejercite con el grupo a las órdenes de Luis García Plaza en el arranque de la pretemporada

Ahora sí, después de los habituales reconocimientos médicos llevados a cabo durante el fin de semana, el Sevilla FC de la 26/27 ha comenzando a andar con su primer entrenamiento del verano en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Aunque aún queda mucho trabajo por delante en materia de planificación para dar forma definitiva a una plantilla que buscará no pasar tantos apuros como en las dos últimas temporadas. Para ello, el club ha confiado en Luis García Plaza, que se ganó su continuidad al lograr la permanencia y ha venido trabajado codo con codo junto al director deportivo, José Ignacio Navarro, desde que la frustrada venta del club a Sergio Ramos le confirmó en su puesto.

Con los tres fichajes realizados sobre el campo

Así, el técnico madrileño ha trabajado ya este lunes con las tres caras nuevas que han aterrizado hasta el momento: Jon Guridi, al que él mismo llamó para convencerlo tras tenerlo a sus órdenes en el Alavés, así como Juan Iglesias y Arouna Sangante, ambos cerrados por Antonio Cordón antes de su marcha. Todos ellos han aterrizado a coste cero, aunque a día de hoy no podrían ser inscritos en LaLiga al no haber espacio en el estrechísimo límite salarial que se maneja, de ahí que las ventas sea un verano más una misión obligada.

Sin los internacionales, Ejuke y Nianzou

Tampoco hay sitio por ahora para Odysseas Vlachodimos, de vuelta tras conseguir una nueva cesión por parte del Newcastle. El meta griego, en cualquier caso, aún goza de unos días más de vacaciones al afrontar compromisos con su selección una vez acabado el campeonato liguero, al igual que Gabriel Suazo y Akor Adams, por el que aprieta el Venezia. Ninguno de ellos participó en una primera sesión en la que, obviamente, tampoco estaban los mundialistas Rubén Vargas y Djibirl Sow, destacando también que se ausentarán otros como Ejuke o Nianzou. El nigeriano se encuentra resolviendo unos problemas burocráticos que deben quedar solucionados en los próximos días, mientras que el francés recibió un permiso especial del club para incorporarse más tarde a la dinámica de trabajo.

La ausencia de Rafa Mir y la lesión de Alfon

Pero, sin duda, la ausencia más destacada sobre el césped ha sido la de Rafa Mir. Como ha informado ESTADIO Deportivo, aunque aún se trabaja en la salida del delantero, algo que podría producirse en breve, ambas partes han llegado a un acuerdo para que no se ejercite con el grupo. Además de no contar para García Plaza a nivel deportivo, en el seno del club sevillista han querido evitar a toda costa que se produzca la incómoda imagen de verlo entrenarse tras haber sido condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

Sí están de vuelta los otros dos futbolistas que han regresado de sus respectivas cesiones, como es el caso de Adrià Pedrosa, que como el ariete murciano ha militado el último curso en el Elche, y Alfon González, que a priori regresa para ser un refuerzo más en banda después de media temporada en el Villarreal, aunque en este primer día se retiró al gimnasio después de la charla inicial del entrenador. Así, el club ha informado de que las pruebas médicas a las que ha sido sometido han revelado que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho.

Una larga lista de canteranos

Junto a ellos, tampoco han faltado los nueve canteranos llamados a filas por García Plaza. Es el caso de los guardametas Rafa Romero, Loren Luchino y Sergio Recio, el central Iker Muñoz, que cuenta con ofertas para salir, los centrocampistas Nico Guillén y Edu Altozano, los extremos Manuel Ángel y Jesús Cruz y el delantero Ibra Sow. Una nómina a la que hay que sumar a los ya habituales Castrín, Oso, Manu Bueno, Alberto Flores y Miguel Sierra. Ninguno de ellos tuvo dorsal del primer equipo la pasada campaña e incluso el futuro de alguno está en el aire, pero todos ellos parten como miembros de una primera plantilla en la que ya estaban integrados.

Con esa savia nueva, y a la espera de nuevos fichajes, se refuerza por ahora una plantilla que ha sufrido hasta siete bajas, tras no renovarse los contrato de Gudelj, Alexis Sánchez, Nyland Januzaj y Azpilicueta, que ha optado por retirarse, marchándose también los cedidos Maupay y Mendy.

Dobles sesiones hasta el primer amistoso: el sábado ante el Juventud Torremolinos

Con esos mimbres, el Sevilla FC llevará a cabo durante los próximos días dos sesiones de trabajo diarias, hasta afrontar su primera prueba el próximo sábado 11 de julio a las 21:00 horas ante el Juventud Torremolinos, de Primera RFEF. Dicho amistoso se celebrará en el Estadio Jesús Navas a puerta cerrada, sin acceso al público, y servirá para cerrar la primera semana de trabajo. Hasta finales de mes, el cuartel general seguirán siendo las instalaciones de la carretera de Utrera, poniendo rumbo el 30 de julio a Países Bajos para llevar a cabo una concentración y afrontar los tres últimos amistosos de los siete que hay previstos.