Un verano clave para el futuro de Iker Muñoz en el Sevilla: llamada de Luis García Plaza y varios intereses ante su último año de contrato

El catalán, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, se encuentra ante una pretemporada clave para su futuro en la entidad sevillista y que, a pesar del interés de varios clubes, por el momento no se contempla una salida

El Sevilla FC de la temporada 26/27 ya ha empezado a dar sus pasos, aunque aún sin presencia sobre el césped. Tanto el 4 como el 5 de julio se realizarán los correspondientes reconocimientos médicos para que el lunes a primera hora dé comienzo una nueva etapa de Luis García Plaza como entrenador del conjunto hispalense. Tres son las caras nuevas en cuanto a fichajes y varias serán las conocidas tras volver de las respectivas cesiones; siendo una de ellas la de Rafa Mir, cuyo futuro en la entidad sigue siendo una incógnita ya que sigue sin contarse con él a nivel deportivo.

En las pretemporadas, muchos aficionados son los que desean ver a los canteranos que pueden ser útiles para el primer equipo. En este caso, hasta nueve son las caras a las que ha llamado Luis García Plaza para la pretemporada. Rafa Romero, Loren, Sergio Recio, Iker Muñoz, Nico Guillén, Jesús Cruz, Manuel Ángel, Edu Altozano e Ibra Sow son los que van a completar la lista del primer equipo del técnico madrileño y con los que trabajará en esta preparación ante una temporada donde el objetivo de conseguir cierta estabilidad se celebraría casi como si de un título europeo se tratase.

Varios son los nombres que destacan de toda esa nómina, con nombres como el de Nico Guillén o Edu Altozano como los más reconocidos para el sevillismo. Sin embargo, también se cuela el de Iker Muñoz, que la pasada campaña pasó a ser uno de los capitanes generales de la cantera sevillista en un año más que complicado, pero que el catalán usó para ser uno de los más destacados del filial. Esto no ha pasado desadvertido para distintos equipos incluso de LaLiga Hypermotion, como ya mostramos en ESTADIO Deportivo en el pasado mercado de invierno.

La situación contractual de Iker Muñoz

Los números del central catalán en esta temporada con el Sevilla Atlético han sido impresionantes. Hasta 32 titularidades ha sumado con el filial hispalense, siendo capitán y líder de un equipo que es cierto que pocas opciones de salvación ha tenido este año, todo ello también provocado por un adiós inesperado de Jesús Galván y el fracaso de la etapa de Luci Martín como técnico. A pesar de ello, a muchos les ha sorprendido el crecimiento que este jugador ha experimentado durante este año, llegando a ser convocado con el primer equipo para la victoria del Sevilla FC frente al Real Oviedo por cuatro goles a cero en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, Iker entra ahora en un año clave para su futuro. Nacido en el año 2004, el próximo mes de enero el defensa cumplirá los famosos veintitrés años, la edad que marca el límite para poder alternar entre el primer equipo y el filial. A todo eso hay que sumar que le queda un año de contrato, por lo que su situación puede llegar a ser una incógnita.

Cautela con el jugador a la espera de novedades

Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer las versiones de las partes implicadas para conocer un posible desenlace a esta situación. Desde el entorno del jugador dejan claro que Iker aún tiene un año más de contrato y que se esperará a conocer las intenciones con él para poder tomar una decisión certera.

Desde el club dejan claro que, a pesar de que existen intereses de varios equipos, por ahora no se plantean la salida del jugador. Uno de los problemas del primer equipo actual es que, a falta de posibles salidas, hasta siete son los centrales que hay. Iker es uno de los destacados del filial para poder dar ese salto, pero habrá que ver si el devenir de los acontecimientos acompaña a que pueda tener un hueco para Luis García Plaza.