Penúltima jornada de trabajo antes del Rayo Vallecano para un Sevilla aún sin Robbie Ure

Luis García Plaza continúa trabajando antes del comienzo de liga sin poder contar con el delantero escocés, que se encuentra pendiente de poder solucionar unos trámites meramente burocráticos

Poco a poco, se van acercando los días para que dé comienzo el campeonato liguero y, con ello, una nueva temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Si uno habla con los aficionados, suelen transmitir una misma 'ilusión', que el equipo no sufra tanto como los pasados años. Ese ansiado objetivo, que no ha conseguido cumplirse con anterioridad, es el anhelo de muchos sevillistas que están viendo como, por primera vez en años, parece que se están cumpliendo los objetivos que se tenían para este verano. Para comenzar con buen pie, conseguir algo positivo frente al Rayo Vallecano en casa se considera vital, todo ello para poder evitar entrar en la vorágine negativa que han dejado los últimos comienzos de temporada.

El mercado sigue dejando varias aristas pendientes que, casi con total seguridad, ya no estarán para el comienzo de LaLiga. La primera era intentar traer otro delantero aparte de Robbie Ure, siendo Ilenikhena el favorito para ello. Sin embargo, la complicada situación del Al-Ittihad hace que sea complicado poder desbloquear esta operación. También son necesarias las llegadas en el centro del campo, con el nombre de Kochorashvili como protagonista, algo que también continúa enquistándose por las exigencias del Sporting de Lisboa. Habrá que ver cómo avanzan estas operaciones.

En la mañana de este jueves, ya penúltima sesión de García Plaza antes del duelo frente al Rayo Vallecano, no se han observado novedades respecto al entrenamiento del pasado miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Robbie Ure sigue sin entrenar con el equipo, aunque esto se debe a un hecho meramente burocrático, por lo que es posible que en próximas sesiones ya se le pueda ver junto a sus compañeros. Más que tranquilidad en este sentido. Algo parecido ocurre con Rubén Vargas. Tanto el miércoles como hoy, se ha visto al suizo en una bicicleta estática al comienzo del entreno. Esto se debe a que tiene una activación distinta, midiendo algo más los tiempos con un jugador que regresó hace pocos días de sus vacaciones por el Mundial. No se descarta que tenga participación en el duelo de este próximo sábado frente al Rayo Vallecano.

Por el resto, apenas hay noticia. Las bajas ya habituales en estos entrenos son Marcao y Alfon González. En el caso del extremo, tal y como ya indicamos en Estadio Deportivo, hay cierto optimismo. Está acortando plazos en su recuperación y se espera que, en estos próximos días, se pueda sumar a la dinámica de entrenamientos del primer equipo. No se descarta, por tanto, que pueda estar convocado para el encuentro de la segunda jornada frente al Athletic Club. Sin embargo, no se va a tomar ningún tipo de prisa por su caso. Ahora las miras siguen puestas en el mercado de fichajes y traer las piezas necesarias para el equipo de García Plaza. Se ha liberado un importante cupo de masa salarial con las distintas salidas, pero esto no hace indicar que la situación sea plácida, ni mucho menos. Habrá que seguir esperando a ver qué depara las últimas semanas de mercado.