Hugo Sánchez, un sevillano campeón de la Europa League con el Aston Villa: "Emery nos hace estar muy metidos"

Tras pasar por el Sevilla FC, el camero forma parte del cuerpo técnico del conjunto inglés, como preparador físico en el área de fuerza y encargado de las estrategias de recuperación. Una labor importantísima que desgrana en su entrevista con ESTADIO Deportivo

Tras una larga etapa en el Sevilla FC, primero como canterano y luego como miembro del departamento de fuerza del club, Hugo Sánchez hizo las maletas en 2022 para poner rumbo a Inglaterra. Allí trabajó primero en el Watford y desde 2024 forma parte del cuerpo técnico de Unai Emery en el Aston Villa, con el que hace poco más de un mes se proclamó campeón de la Europa League al derrotar al Friburgo en la final.

En ESTADIO Deportivo hemos querido conocer cuál es su labor en el conjunto británico y el camero nos explica la importancia de trabajar correctamente la fuerza para conseguir que los jugadores recuperen antes y rindan a su máximo nivel, destacando además que se trata de un elemento clave para prevenir lesiones.

- Enhorabuena por conquistar la Europa League con el Aston Villa. ¿Qué ha significado ser partícipe de este título?

- Es un logro que era muy ansiado por el club. El Aston Vila ya ganó en su día ganó la Champions League, lo que era la Copa de Europa, y 40 años después meterse en una final y conseguir este título de la Europa League ha sido ha supuesto un gran éxito y una alegría para todos los aficionados. Ha sido el resultado del gran trabajo que se lleva desarrollando allí durante los últimos años. A nivel personal está claro que es un éxito importante y hemos luchado mucho para para poder conseguirlo.

- ¿Cuál es tu función en el cuerpo técnico del Aston Villa?

- Mi función básicamente tiene que ver con el desarrollo de la fuerza a nivel individual de los jugadores, como preparador físico en esa parcela, y al mismo tiempo soy encargado de todas las estrategias de recuperación.

- ¿Cómo de importante dirías que es la fuerza en la preparación física de un equipo?

- Para mí la fuerza es la cualidad física más importante que existe y lo que buscamos es poder desarrollarla de una manera adecuada, siguiendo una metodología que te pueda permitir tener a todos los futbolistas lo mejor preparado posible, hacer que recuperen antes y que rindan a su máximo nivel. Y otra cosa muy importante tiene que ver con la disponibilidad de los jugadores. El tener una plantilla con una buena disponibilidad siempre te va a permitir ser más competitivo.

- ¿Qué papel juega esta preparación a la hora de prevenir lesiones?

- La fuerza para mí es clave en todo lo que se entiende como prevención de lesiones o minimización del riesgo de lesión. Con la cantidad de partidos y la exigencia de los mismos, es básico hoy día tener una plantilla bien preparada a todos los niveles. En lo que a mí me compete, el desarrollo de la fuerza repercute de manera directa en la disponibilidad de los jugadores, en la rapidez con la que se recuperan para afrontar el siguiente partido y, por ende, en la competitividad que pueda tener esa plantilla y el hecho de ser más competitivo con respecto a los rivales.

- Muchas veces se achacan los malos resultados a que el equipo está fundido físicamente. ¿Qué te parece esa afirmación?

- Cuando un equipo no va, está claro que una de las excusas más escuchadas siempre es el nivel físico. Pero yo pienso que eso es más habladuría que realidad, porque después te puedes encontrar que en aquellos partidos que has perdido o no has dado tu mejor nivel futbolístico, si miras los datos físicos, a lo mejor el equipo ha corrido por encima de su media o los jugadores han tenido unos requerimientos físicos mayores. Por lo tanto, no siempre está relacionado objetivamente con los resultados.

- ¿Cómo es Unai Emery en el día a día? ¿Es tan intenso como dicen?

- Está claro que nos hace a todos estar muy metidos y muy concentrados en el día a día. Y esto es bueno para todos, tanto jugadores como cuerpo técnico. Esa exigencia siempre es buena, tiene una energía increíble. Además, es el maestro de la Europa League.

- ¿Cómo das el salto a la Premier League?

- Después de mi etapa en el Sevilla como preparador físico, en la que estuve siete años en el departamento de fuerza, surge la oportunidad de ir a un gran club como el Watford en la campaña 22/23. Venía de descender de a la Championship, pero tenía una gran plantilla. Nada más llegar, te das cuenta del poderío de un club que ha estado en Premier League y que lleva muchos años compitiendo en la élite del fútbol inglés. Yo valoré con mi familia dar ese paso y creo que fue una buena opción porque trabajar en Inglaterra era uno de mis de mis sueños. Es la cuna del fútbol y ahora mismo el nivel futbolístico allí está muy fuerte.

- ¿Y luego cómo das otro salto y llegas a un equipo puntero como al Aston Villa?

- El Watford me abrió las puertas de Inglaterra y antes de que acabara la segunda temporada me surgió la opción de dar un segundo paso sumarme a un cuerpo técnico que ya conocía de mi etapa en el Sevilla. La verdad que estoy muy contento porque desde que llegué me trataron estupendamente, como uno más. Me siento muy querido, sobre todo por el cuerpo técnico, por mi compañero Moisés del Hoyo; por Javi García, el entrenador de porteros; o por Víctor Mañas, el analista. Fue un acierto estar en el momento oportuno y en el sitio adecuado para para poder dar ese salto y desarrollar allí mi labor, intentando aportar mi granito de arena y aprendiendo mucho también del contexto y de los compañeros.

- ¿Se nota el salto de España a Inglaterra a nivel de profesionalización o estructuras?

- He tenido la oportunidad de visitar varios clubes y lo que me he encontrado en cuanto a instalaciones, estructura de los departamentos, número de personal que tienen en cada parcela... la verdad que es increíble. Tienen por ejemplo un campo indoor, que además es obligatorio para las canteras, gimnasios con toda la última tecnología y unos espacios amplios donde se puede trabajar y desarrollar todos los elementos de fuerza, recuperación y prevención de lesiones. Es espectacular, las instalaciones son increíbles y todo esto se traduce en que el jugador tenga todo a su disposición para centrarse única y exclusivamente en lo que es el fútbol y rendir.

- Además, también tienes el título de entrenador. ¿Es importante que un preparador físico tenga también esa visión más futbolística?

- Yo creo que todo lo que sea entender el juego y el fútbol siempre te va a aportar y te va a ayudar. Dentro de mi parcela, en este caso la preparación física o el desarrollo de la fuerza, siempre con un enfoque claro, que tu metodología vaya ligada al rendimiento en el juego. Por eso creo que es importante tener los cursos de entrenador, porque siempre te va a dar esa visión. Luego, también es importante adaptarse a cada técnico, porque cada uno es diferente. Los requerimientos que a nivel físico pueda necesitar un entrenador son distintos a los que pueda necesitar otro, y para mí, esa es una de las claves, el saber hilar fino en cada en cada situación y saber qué necesita cada jugador dependiendo de lo que se le requiera dentro del campo.

- ¿Por dónde pasan tus planes de futuro?

- Me gustaría seguir en Inglaterra. Es un fútbol que está muy fuerte a nivel mundial y cada partido, da igual con quién te enfrentes, es un reto de máxima exigencia en el cual tienes que llegar muy bien preparado. Y en cuanto termina el encuentro, ya estamos con estrategias de recuperación, con entrenamientos de fuerza y todo lo relacionado con la preparación para el siguiente partido. No hay tiempo cuando juegas cada tres o cuatro días con este nivel de exigencia. Cada entrenamiento es un reto y yo creo que eso es lo que me motiva a seguir en Inglaterra y seguir trabajando con jugadores que quieren estar en la mejor liga del mundo y que quieren mostrarse y desarrollar su mejor nivel. Muchos de nuestros futbolistas estaban en el club en Segunda, pero cada año se van superando a sí mismos y es muy bonito poder aportar tu granito de arena y hacer que esos jugadores vayan cada año superándose y rindiendo a un mejor nivel.