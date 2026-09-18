San José recupera a su "futbolista total" De Frutos

Jorge De Frutos vuelve a estar disponible para el Rayo Vallecano tras cumplir sus dos partidos de sanción. El atacante apunta al once ante Osasuna, donde buscará recuperar protagonismo después de un inicio de temporada en el que todavía no ha marcado, aunque su trabajo va mucho más allá de los goles

El Rayo Vallecano recupera una pieza importante para su visita a El Sadar. Jorge De Frutos vuelve a estar disponible después de cumplir los dos encuentros de sanción que arrastraba desde la primera victoria de la temporada ante el Racing de Santander. El atacante fue expulsado desde el banquillo en aquel partido y se perdió las jornadas frente al Real Madrid y el Espanyol.

La roja llegó en un encuentro que dejó sensaciones contradictorias para el conjunto franjirrojo. El Rayo se impuso por 3-2 al Racing, pero terminó el partido con dos futbolistas y un integrante del cuerpo técnico expulsados. En el caso de De Frutos, el acta arbitral recogió que salió del banquillo "gritando y gesticulando de forma reiterada" para protestar una decisión del colegiado.

Ahora, el castigo ya es historia y Beñat San José vuelve a contar con uno de sus futbolistas más importantes. Durante su ausencia, Giorgi Tsitaishvili asumió buena parte de sus minutos y dejó una imagen positiva tanto en el Santiago Bernabéu como en Butarque. Sin embargo, el regreso de De Frutos le coloca de nuevo en una posición privilegiada para recuperar un puesto en el equipo titular.

Un jugador que va mucho más allá de sus goles

Los números de De Frutos en este comienzo de curso todavía no reflejan su influencia. El segoviano ha participado en cinco partidos y aún no ha conseguido marcar, aunque sí ha repartido una asistencia. Un registro discreto para un futbolista que en las dos últimas temporadas se convirtió en uno de los principales argumentos ofensivos del Rayo.

La pasada campaña terminó como máximo goleador franjirrojo junto a Álvaro García, con 12 tantos, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo. Su aportación, además, no se limita al área rival. Su capacidad para recorrer la banda derecha, aparecer por dentro, incorporarse al ataque y regresar para ayudar en defensa le convierte en un futbolista especialmente útil para el plan de San José.

San José: "Representa ese fútbol total"

El propio entrenador del Rayo puso en valor esa versatilidad en la previa del duelo ante Osasuna. San José no dudó en destacar las diferentes posiciones en las que puede actuar De Frutos.

Una declaración que resume el peso que el técnico concede al atacante. De Frutos puede actuar en diferentes zonas del frente ofensivo y ofrecer soluciones distintas dependiendo de lo que necesite el partido. Su crecimiento en Vallecas también le abrió las puertas de la Selección española. El jugador ha sido convocado en dos ocasiones por Luis de la Fuente e incluso llegó a aparecer en la prelista de cara al Mundial, una muestra del nivel alcanzado durante su etapa como franjirrojo.

De vuelta justo antes del parón

El regreso de De Frutos llega además en un momento importante para el Rayo. El equipo afrontará en Pamplona su último encuentro antes del parón internacional, después de haber ganado dos de sus tres últimos partidos. Enfrente estará un Osasuna que llega después de recibir cuatro goles ante el Atlético de Madrid y que buscará reaccionar ante su afición.