"Suicidate": Las palabras de odio hacia Sorloth

La pareja de Alexandre Sorloth y él han recibido mensajes de odio después de una mala jugada el otro día en el partido contra Inglaterra. La pareja ha optado por tomar medidas legales y judiciales donde su seleccionador le apoyará

Lena Selnes, pareja del internacional noruego Alexander Sorloth, ha decidido recurrir a la vía judicial después de convertirse, junto al delantero, en el blanco de una oleada de insultos y amenazas tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026. La noruega denunció públicamente el acoso sufrido a través de sus redes sociales y aseguró que no permitirá que este tipo de comportamientos queden impunes.

Selnes publicó en Instagram varias capturas de los mensajes que ha recibido durante los últimos días. Entre ellos aparecían amenazas especialmente graves dirigidas al atacante noruego, con comentarios que le deseaban la muerte o le animaban a acabar con su vida. También hubo mensajes dirigidos contra la propia Selnes, que calificó la situación de inaceptable. "Se tirara desde lo alto de un acantilado".

Junto a las capturas compartidas en Instagram, Selnes dejó un mensaje en el que reflexionó sobre el lado menos amable de una gran competición. Reconoció que un Mundial despierta emociones muy intensas, pero lamentó que parte de esa pasión termine transformándose en ataques personales contra jugadores y familiares. Antes de cerrar su publicación, pidió a quienes escriben este tipo de comentarios que sean conscientes del daño que pueden causar.

Del césped a las redes sociales

La polémica comenzó después del encuentro de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra. En una de las acciones más comentadas del partido, Sorloth decidió buscar el disparo en lugar de ceder el balón a Erling Haaland, que se encontraba en una posición muy favorable para marcar. Aquella decisión fue muy discutida entre los aficionados.

Instantes después llegó el gol de Jude Bellingham, que terminó decantando el partido a favor de Inglaterra y supuso la despedida de Noruega del campeonato. La frustración por el resultado provocó una reacción desmedida en las redes sociales, donde numerosos usuarios dirigieron sus críticas hacia el delantero hasta convertirlas en insultos y amenazas.

El respaldo del seleccionador

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, mostró su apoyo tanto a Sorloth como a su familia y calificó lo sucedido de "trágico". El técnico admitió que el acoso en redes sociales se ha convertido en una realidad con la que conviven los deportistas de élite y lamentó que episodios como este sean cada vez más habituales.

Además, aprovechó para lanzar una recomendación a los futbolistas más jóvenes de la selección. Solbakken les aconsejó limitar al máximo el uso de las redes sociales durante las grandes competiciones, convencido de que reducir la exposición puede ayudarles a proteger su bienestar frente a campañas de odio como la sufrida por el delantero noruego.