España se da el batacazo tras tocar la gloria y se complica el Mundial 2026

La selección española femenina de baloncesto cae ante Mali en la segunda jornada del Mundial de Alemania y se jugará el pase y el liderato ante Japón

Del cielo al infierno. Avisaba España que tenía muy pocas horas de descanso tras jugar ante Alemania en el Mundial 2026 de baloncesto femenino y que no iba a dar tiempo a recuperar. Ya sea por eso, porque no están acostumbradas a jugar por la mañana, simplemente, porque su rival fue mejor, la cuestión es que las de Miguel Méndez se han complicado el Mundial tras caer ante Mali, lo que les obliga a ganarle a Japón este lunes.

España sufrió su primer revés en el Mundial de Berlín al caer ante la selección maliense (82-73) en un partido que se le hizo cuesta arriba desde el salto inicial. La selección española femenina no encontró la precisión en el tiro que había exhibido en su estreno y terminó pagando caro su desacierto exterior, con apenas cuatro triples convertidos de 22 lanzamientos.

El conjunto africano planteó desde el principio un duelo físico, intenso y de contacto, un escenario en el que España nunca terminó de sentirse cómoda. Mali tomó pronto la iniciativa (8-3) y obligó a Miguel Méndez a detener el partido para buscar soluciones. La respuesta llegó desde el banquillo: la energía de Buenavida y el trabajo de Gustafson cerca del aro permitieron a las españolas equilibrar el marcador con un parcial de 0-8.

Paula Ginzo, con una penetración a mano cambiada, puso por delante a las de Méndez (19-20), antes de que la selección recuperase durante algunos minutos su versión más reconocible. La defensa permitió correr y España consiguió alcanzar una ventaja de siete puntos. Mali, sin embargo, reaccionó antes del descanso y dejó todo abierto al intermedio (32-34).

España se atasca desde el triple

El problema para España estaba en el perímetro. Después de firmar 14 triples en el debut, récord histórico de la selección en un Mundial, las españolas se marcharon al descanso sin haber anotado ninguno de sus diez intentos.

“Somos un equipo que normalmente tiene acierto desde la línea de tres. No haber tenido esas canastas se nota. Los campeonatos son esto, aprender de los partidos, de los rivales y recomponerse”, señalaba Iyana Martín, que pese a todo, fue la mejor de España con 20 puntos.

La sequía se prolongó hasta bien avanzado el tercer cuarto, cuando Alicia Flórez encontró por fin el aro desde fuera para poner fin a una preocupante falta de acierto. Pero para entonces Mali ya había tomado el control. Djeneba N’Diaye lideró la ofensiva africana con 19 puntos y Sika Koné volvió a demostrar su capacidad para dominar el encuentro. Cuatro triples consecutivos y un 2+1 dispararon a las malienses, que firmaron un espectacular tercer periodo de 31 puntos y llegaron al último cuarto con una renta de 13 (61-48).

Iyana Martín se echa el equipo a la espalda

La selección española buscó una reacción a la desesperada. Con más de diez puntos de desventaja y poco más de seis minutos por jugar, Iyana Martín asumió toda la responsabilidad ofensiva. La base encadenó 16 puntos consecutivos y acercó a España cuando el partido parecía decidido, pero el esfuerzo resultó insuficiente.

El tropiezo deja a las españolas obligadas a pelear por la primera posición del grupo en la última jornada. Japón será el siguiente rival, este lunes a las 17:50 horas, en un encuentro que decidirá el liderato de la fase de grupos.

Ficha técnica del Mali 82-73 España

Mali (19+17+31+19): Haidara (8), Doumbia (8), Dembele (11), Koné (19), N’Diaye (19) -quinteto inicial- Dembele (11), Balayera (6), Cisse, A. Sangaré (8), Dabou (1), D. Sangaré, Sanou (2) y Coulibaly.

España (17+13+19+20): Cazorla (4), Martín (20), Conde (5), Fam (4), Carrera (4) -quinteto inicial-, Buenavida, Ortiz (6), Pueyo (4), Ginzo (2), Torrens, Gustafson (16) y Flórez (8).

Árbitros: Ruben Woolcock (Australia), Waseem Husainy (Canadá) y Yann Davidson (Madagascar).