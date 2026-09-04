España le enseña los dientes a la anfitriona del Mundial en su estreno

Las subcampeonas de Europa no se achantaron pese al empuje del público local, que rozó el lleno en el Berlín Arena

La selección española debutó este viernes con una contundente victoria ante la anfitriona@BaloncestoESP

Comienza bien el Mundial para España. El combinado nacional femenino debutó este viernes con una contundente victoria ante la anfitriona, Alemania, por 83-53, en la Copa del Mundo de Berlín, gracias a un espectacular juego colectivo y con Awa Fam como la mejor jugadora, con 25 de valoración.

Las subcampeonas de Europa no se achantaron pese al empuje del público local, que rozó el lleno en el Berlín Arena y suman una importante victoria para liderar el Grupo A tras la primera jornada del Mundial.

El público alentaba a las suyas, tifo en la grada incluido, mientras España salía con todo. El partido comenzó intenso y a cada canasta española las locales respondían.

Pero ‘La Familia’ no se arrugó pese al ambiente y la pareja de bases sobre el parqué formada por Iyana y Cazorla dio ritmo a un conjunto de Miguel Méndez, que en apenas tres minutos de juego ya habían anotado las cinco titulares. Además de un impresionante acierto inicial desde el triple (5 de 5 intentos) para situar el marcador 24-10.

El técnico alemán Olaf Lange respondió con un cambio de defensa a zona, pero España siguió anotando con penetraciones al aro. Parcial de 6-0, culminado con una bella asistencia de Iyana a Raquel Carrera (34-16).

España dominó en la primera mitad otro de los aspectos decisivos del duelo, el rebote, con unas imperiales Gustafson y Carrera, que contrarrestaban el factor diferencial de las germanas, que es la altura de sus interiores (Sabally 1,96 m., Gülich 1,95 m. o Geiselsöder 1,93 m.), . Al descanso, +26 para ‘La Familia’.

Pese a destellos intermitentes en ataque, las germanas no encontraban la forma de frenar el ataque español, que fiel a su estilo, brillaba imponiendo su filosofía de compartir el balón. Prueba de ello, numerosas jugadoras brillaron como Raquel Carrera (10 puntos, 10 rebotes), Awa Fam (17 puntos, 25 de valoración) o una inspirada María Conde desde la línea de tres (4 de 6 en la primera mitad).

Con la ventaja de 32 puntos en el marcador, el seleccionador Méndez aprovechó para dar descanso a sus jugadoras más importantes ya que, sin apenas tiempo para descansar, la selección se enfrentará mañana sábado a Mali (11:30 horas) y, posteriormente, el día 7 de septiembre cerrará la fase de grupos ante Japón.

Así, España logra una importante victoria ante el, teóricamente, rival más duro del grupo A en la jornada inaugural que alienta su panorama en el Campeonato del Mundo.

Ficha Técnica:

83 – España (24+26+15+18): Cazorla (7), Martín (x), Conde (13), Fam (17), Carrera (10) -quinteto inicial-, Buenavida (2), Ortiz (3), Pueyo (3), Ginzo (6), Torrens (-), Gustafson (7) y Flórez (3).

53 – Alemania (13+11+15+14): Peterson (7), Eichmeyer (2), Fiebich (13), Bühner (x), Geiselsöder (4) -quinteto inicial-, Bessoir (-), Bielfield (2), Daub (-), Gülich (8), Sabally (10), Sontag (-) y Wilke (3).

Árbitros: Johnny Batista (Puerto Rico), Martin Vulic (Croacia) y Waseem Husainy (Canadá).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Copa del Mundo disputado en el Berlín Arena (Alemania).