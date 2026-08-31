España define sus 12 guerreras para el Mundial de Alemania

El seleccionador español de baloncesto ha dado a conocer las 12 jugadores que estarán en el Mundial femenino y ha sorprendido con algunos descartes

Miguel Méndez ha despejado la última incógnita antes del Mundial de Alemania 2026. El seleccionador español ha dado a conocer este lunes la lista definitiva de doce jugadoras que representarán a España en la cita mundialista, una convocatoria en la que finalmente no estarán Andrea Vilaró, Irati Etxarri, María Araújo, Aina Ayuso, Lola Pendande, Nerea Hermosa y Marta García.

La capitana Alba Torrens liderará un grupo en el que también figuran María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam, Elena Buenavida, Megan Gustafson y Alicia Flórez.

La convocatoria definitiva llega después del último compromiso de preparación, disputado ante China y resuelto con victoria española por 72-71. En el grupo elegido por Méndez hay ocho jugadoras que formaron parte de la selección que el pasado verano consiguió la medalla de plata en el Europeo. A ellas se suman María Conde, Maite Cazorla, Megan Gustafson y Alicia Flórez, esta última se estrena en una competición oficial con el combinado nacional.

La experiencia mundialista recaerá prácticamente por completo sobre Alba Torrens. La capitana es la única integrante de la plantilla que sabe lo que es disputar un Mundial, ya que ha participado en tres ediciones y ha subido al podio en todas ellas. Para las otras once internacionales será su primera experiencia en esta competición.

Mucha tensión en la selección por los descartes

La decisión de cerrar la convocatoria no ha resultado sencilla para el cuerpo técnico y el descarte de jugadoras fijas como Araújo ha podido sorprender. “Hemos pasado un día tenso, el de hacer el equipo definitivo que nos representará en el Mundial. Ha sido especialmente difícil por el nivel de todas las jugadoras que han estado aquí y aunque la gente se lo pueda imaginar yo creo que no se imagina las vueltas que le hemos dado", explicaba a la FEB Miguel Méndez.

El seleccionador considera que la combinación escogida es la que mejor se adapta a las necesidades del equipo de cara al campeonato. “Dentro de las posibles estructuras de equipo, hemos elegido la que mejor nos va a representar en un Mundial”, afirmó.

Miguel Méndez, ante el reto más difícil

El seleccionador español también quiso poner en valor el trabajo realizado por todas las jugadoras durante la preparación y agradeció especialmente su compromiso: “Estoy muy agradecido a todas las jugadoras por el compromiso que han mostrado, especialmente este año, que es nuevo para todos”. El técnico añadió que el objetivo ha sido “hacerlo de la mejor manera posible” y destacó el “talante y profesionalidad” del grupo.

España afrontará en Alemania su regreso a un Mundial ocho años después de su última participación. El combinado nacional buscará ampliar su palmarés y conquistar la cuarta medalla mundialista de su historia.

El debut llegará el viernes frente a la selección anfitriona, a partir de las 17:45 horas. Un día después, el sábado, España se medirá a Mali a las 11:30, mientras que cerrará la fase de grupos el lunes 7 de septiembre ante Japón, en un encuentro programado para las 17:50.