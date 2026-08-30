Grecia - España: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

Tras caer ante Ucrania y Portugal, respectivamente, Grecia y España se la juegan en Atenas en un duelo clave para clasificación mundialista

La selección española de baloncesto masculino se complicó la vida el viernes con su derrota en casa ante Portugal y ahora se ve obligada a ganar en Grecia ante un equipo que se la juega, pero que no cuenta con su gran estrella: Giannis Antetokounmpo.

El conjunto de Chus Mateo, con muchos nuevos y con los debutantes Aday Mara y Baba Miller, se vio sorprendida por una voluntariosa Portugal, que jugó más enchufada y aprovechó su mayor rodaje para alcanzar un triunfo histórico.

La derrota mantiene a España líder, pero con sólo un punto de ventaja sobre tres rivales y empatada con Ucrania, por lo que la obliga a ganar en Grecia si no quiere perder una de las tres primeras plazas del grupo, que son las que dan la clasificación para el Mundial.

Grecia lo tiene peor, ya que es colista con tres victorias y cuatro derrotas tras caer en Ucrania (82-76) y una derrota más casi le dejaría sin opciones para meterse en el próximo Mundial, de ahí que para ellos sea un partido a vida o muerte.

Aunque no está 'Anteto', Vassilis Spanoulis dispone de un equipazo, con veteranos como Nick Calathes o Kostas Papanikolaou, además de Tyler Dorsey, Dinos Mitoglou, los hermanos Antetokounmpo, Kostas y Thanasis... Y, además, juegan en casa, con los aguerridos aficionados griegos apoyándoles, Será un partido muy difícil para el equipo español.

En Zaragoza, sólo se salvaron Cárdenas, Brizuela, Parra y el novato Aday Mara, mientras que Baba Miller y Yusta apenas tuvieron minutos. Frente a los griegos tendrán que elevar el nivel 'veteranos' como los Hermanos Hernangómez o De Larrea, quienes deben ser importantes en este equipo en ausencia de Santi Aldama.

A qué hora es el Grecia - España de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de Grecia y España, perteneciente a la jornada 2 de esta segunda fase clasificatoria, se va a disputar este lunes 31 de agosto a partir de las 18:00 horas en el Telekom Center de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Grecia - España de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de Grecia y España se podrá ver a través de RTVE y de Movistar+ (#Vamos). Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.