¿Cuándo da Luis de la Fuente la lista de España?. Convocatoria de la Selección para los partidos de Inglaterra, Croacia y Chequia

La selección española ya tiene fecha para volver a reunirse tras conquistar el Mundial. Luis de la Fuente dará su primera lista el viernes 18 de septiembre, antes de un parón histórico en el que España disputará cuatro partidos ante Inglaterra, Croacia y República Checa

La selección española ya tiene marcada en rojo una fecha en el calendario. Luis de la Fuente dará su primera convocatoria después del Mundial el viernes 18 de septiembre, cuando España volverá a ponerse en marcha apenas dos meses después de conquistar su segunda estrella. La lista servirá para conocer los futbolistas elegidos para afrontar un parón internacional especialmente exigente.

La campeona del mundo afrontará cuatro partidos en apenas diez días, dentro de un parón que unificará por primera vez las fechas de septiembre y octubre. España tendrá que medirse a Inglaterra, República Checa y Croacia, con dos enfrentamientos ante el conjunto croata durante este periodo.

¿Cuándo dará De la Fuente la convocatoria de España?

Luis de la Fuente anunciará la lista de convocados el viernes 18 de septiembre. Por el momento, la hora exacta todavía no está confirmada, aunque el seleccionador suele ofrecer sus convocatorias alrededor del mediodía.

Será la primera lista después del Mundial y, por tanto, una convocatoria especialmente esperada. España volverá a reunirse con las dos estrellas que acreditan sus dos títulos mundiales y habrá que comprobar qué jugadores continúan formando parte del proyecto y qué novedades introduce el técnico riojano.

La concentración comenzará pocos días después. Los internacionales están citados el lunes 21 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde empezarán a preparar los cuatro encuentros.

Una de las principales novedades de esta convocatoria ya está confirmada antes incluso de que De la Fuente anuncie su lista. Marcos Llorente no estará con España después de anunciar su retirada de la selección. El centrocampista fue uno de los 26 jugadores que conquistaron el Mundial, pero su decisión impide que pueda estrenar las dos estrellas con el combinado nacional. Su ausencia será una de las imágenes de una convocatoria que también puede presentar novedades en otras posiciones. De la Fuente tendrá que decidir si mantiene el bloque que le llevó a conquistar el Mundial o apuesta por nuevos nombres.

Inglaterra, Croacia y República Checa, los rivales

El calendario no dará demasiado margen a la selección española. La Roja disputará cuatro encuentros en diez días dentro de la Nations League.

Inglaterra, República Checa y Croacia serán los rivales de España. El combinado croata será el único al que se enfrente en dos ocasiones durante este periodo, en una concentración que pondrá a prueba al equipo de De la Fuente después de su éxito mundialista.

Será también una oportunidad para comenzar a ver cómo evoluciona el grupo tras la conquista del título y qué futbolistas empiezan a ganar peso en los planes del seleccionador.

¿Dónde se podrá ver la lista de España?

El anuncio de Luis de la Fuente podrá seguirse a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y sus redes sociales. Además, la convocatoria podrá seguirse en directo con toda la información, las reacciones y el análisis de los nombres elegidos por el seleccionador.

La lista del 18 de septiembre dará el pistoletazo de salida a una nueva etapa para la campeona del mundo. España volverá a reunirse el día 21 en Las Rozas y tendrá por delante cuatro partidos en diez días para comenzar su camino en una Nations League que llega con un formato de calendario inédito.