Jaylen Brown se viste de MVP y Joel Embiid es ya una amenaza real

El alero de los Boston Celtics se está erigiendo como uno de los grandes protagonistas de la temporada, más aún tras cargarse a unos Clippers en racha con la mejor actuación de su carrera: 50 puntos

La NBA nos ha deparado otra fantástica noche de baloncesto en la que hemos tenido actuaciones estelares como la de Jaylen Brown, reivindicaciones por todo lo alto como la de los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden y sorpresas como la de Dallas ante Houston. ¡Vamos al lío!

¿Qué está siendo lo de Jaylen Brown? Enfadado por no ser elegido jugador del mes en la Conferencia Oeste, y además en un fantástico escenario como el de unos Clippers que habían ganado sus seis últimos partidos, el alero de los Celtics ha tenido a bien firmar el mejor partido de su carrera con 50 puntos...

El alero All-Star ha hecho de la ausencia de Jayson Tatum una oportunidad para subrayar su condición de súper estrella y contra los angelinos llevó a Boston a un enorme triunfo por 115-146. En su momento hubo quien señaló que podría ser un curso de transición para los verdes, pero ojo con ellos, ya que que tienen la segunda plaza de la Conferencia Este a solo medio partido.

¿Los mejores Sixers en años?

Suena paradójico, pero justo cuando se está viendo al Joel Embiid más terrenal es cuando mejor pinta tiene Philadelphia. El pívot dijo hace semanas que este era ahora el equipo de Tyrese Maxey y el base lo refrendó anoche en el Madison con 36 puntos; sin embargo, no se puede pasar por alto que el camerunés está cada vez mejor y que firmó un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes para que los suyos acabasen ganando 119-130.

La cruz de la moneda son unos Knicks que parecen aletargados. En esta pasada madrugada recuperaron a Karl-Anthony Towns, pero no fue suficiente para evitar la tercera derrota consecutiva. Necesitan reaccionar cuanto antes.

Hay esperanza en Dallas

Pese a estar aún a tres partidos de los puestos que dan acceso al play-in, estos Mavs parecen ir asomando la cabecita. Anoche, pese a los 34 puntos de Kevin Durant, batieron a los Houston Rockets disfrutando de un gran Anthony Davis de 26 puntos, 14 rebotes y 5 tapones. Es una grata noticia, sobre todo porque para febrero se espera el retorno de Kyrie Irving y deben ser bastante mejores.

Resultados de la noche en la NBA

Miami Heat 115-125 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 119-130 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 134-117 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 99-112 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 110-115 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 110-104 Houston Rockets

Golden State Warriors 123-114 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 115-146 Boston Celtics