Nikola Jokic no renueva y los Nuggets preparan una solución All-Star

La organización de Colorado encara un verano más con la necesidad de rodear al tres veces MVP de la NBA con piezas que les acerquen al anillo; tanto es así que parecen decididos a ir por lo mejor que hay en el mercado

Desde que los Denver Nuggets se proclamaron campeones de la NBA en 2023 estos viven en un constante dejà vu. Cada verano parecen moverse bien en el mercado y nadie se atreve a descartarlos en la pelea por el anillo. ¿Qué ocurre? Que después llegan los playoffs y ni con Nikola Jokic les da para acercarse al objetivo. Y claro, una vez más buscan soluciones de urgencia.

Porque ya no se trata de contar hoy con el astro serbio, sino de tenerlo mañana. Desde hace un tiempo empieza a temerse que este tome la decisión de pedir el traspaso para intentar volver a ser campeón en otra parte. Por ahora parece imposible que eso llegue, pero sí sabemos de mano de Marc Stein –insider de la Liga– que la renovación de contrato de Jokic se va a posponer de manera indefinida...

Esa determinación, la cual no tiene procedencia en estos momentos, no quiere decir que el pívot de 31 vaya a cambiar de equipo, pero sí deja claro que las cosas no van bien y que hace falta tomar decisiones de calado para que una situación ya de por sí complicada no se traduzca en imposible.

Una solución All-Star llamada Jaylen Brown

Sabedores de que cruzarse de brazos es sinónimo de sentencia, en Denver están apuntando lo más alto posible. Lejos de buscar jugadores de nivel medio que complemente a Jokic y a Jamal Murray, en esta ocasión se plantean un all-in con Jaylen Brown como objetivo.

Según la misma fuente (Marc Stein), la franquicia de Colorado ha discutido internamente la posibilidad de lanzarse por el alero de los Boston Celtics, pero no tienen claro si cuentan con los activos necesarios como para convencer a su socio comercial. En todo caso, por ahora no aparecen como favoritos para llevarse al All-Star, condición que sigue en manos de los Detroit Pistons, ya que Boston busca un pívot en el mercado y Jalen Duren podría ser de su agrado.

Nikola Jokic y unos números de locura

El nivel de juego de la estrella de los Nuggets es incontestable. Puede no ganar la NBA y puede no llevarse el MVP –así está ocurriendo–, pero prácticamente nadie duda de que es el mejor jugador en el presente. Su juego es espectacular y divertido, pero es que además lo plasma con unos números que no están al alcance de más nadie, ya que hablamos de un promedio de 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias. ¿Renunciar a esto? Denver prefiere intentar lo que sea, hasta ir a por Jaylen Brown, antes de perderlo.