Baba Miller, el tercer español del draft de la NBA, ya tiene equipo

El alero de 22 años ha sido seleccionado por Los Angeles Clippers en el número 36 del draft, siguiendo los pasos así de Aday Mara y Sergio de Larrea

Baba Miller ha sido seleccionado esta madrugada por Los Angeles Clippers en el número 36 del draft de la NBA, convirtiéndose así en el tercer español elegido este año después de Aday Mara y Sergio de Larrea.

A sus 22 años, proviene de la Universidad de Cincinnati, con la que disputó un sólido 'March Madness' de la NCAA que le puso en el escaparate para los equipos de la NBA.

El alero, que debutó con el Real Madrid en 2021 con solo 17 años, también había pasado por Florida State y Florida Atlantic tras dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.

"Toda mi carrera, todo el trabajo que he realizado y todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí me han preparado para este momento. Ahora solo tengo ganas de ponerme a trabajar", afirmó Miller tras ser seleccionado por los Clippers.

"Soy un jugador muy versátil. Defensivamente puedo defender varias posiciones y aportar intensidad, y además siento que mi capacidad para generar juego es una parte muy importante de quién soy y de lo que hago en la pista. Estoy muy ilusionado", añadió.

De Larrea todavía no ha hablado con los Mavericks

El base del Valencia Basket que la pasada madrugada fue elegido en el puesto 25 del 'draft' de la NBA y este miércoles se ha proclamado campeón de la Liga Endesa tras ganar en el cuarto partido de la final al Barça, ha admitido que estaba "muerto" por las pocas horas de sueño."Dormí hasta las 2, me desperté y hasta las 5:30 no me volví a dormir. Mi cuerpo estaba muerto hoy", ha comentado el internacional español en declaraciones a DAZN.

De Larrea ha asegurado que todavía no ha tomado una decisión sobre dónde jugará la temporada que viene ni ha hablado aún con los Dallas Mavericks, que finalmente se quedaron con sus derechos, algo que el jugador ha celebrado: "De pequeño era uno más de Dallas, siempre me gustaba cuando llegó Luka (Doncic). Cuando me traspasaron fue algo muy chulo".

Sobre el título liguero conseguido ante el Barcelona, el base ha comentado, que tras la derrota en el primer partido de la serie, el equipo sabía que "todavía tenía mucha energía" y que este aspecto ha sido "la clave" para imponer el ritmo que más les convenía a los partidos y hacerse con el título.

Siempre que alguien estaba mal, tenías a otro que lo hacía mejor. Cada día era uno. Esa versatilidad en todos puestos hacía difícil al rival defendernos", ha concluido De Larrea.

Aday Mara, enamorado de su destino

El pívot español Aday Mara, elegido en la posición número 12 del draft de la NBA con los Oklahoma City Thunder, aseguró estar "con muchas ganas de ir a un equipo con posibilidades para ganar el título" y en "una de las mejores organizaciones para jóvenes" de la liga.

"Creo que tenemos muchas oportunidades de poder ganar la NBA y después de hacerlo con Michigan te quedas con el sabor de boca de que quieres más", expresó el español en atención a medios poco después de subir al escenario del draft en duodécima posición con la gorra de Oklahoma City Thunder.