Aday Mara, Baba Miller y Sergio de Larrea: posición prevista de los españoles en el draft de la NBA

La nueva camada de jugadores españoles arriba a la NBA con la celebración de un draft que comenzará el martes 23 de junio y que finalizará el miércoles 24 del mismo mes. Por cierto, todos tienen opciones de primera ronda

¡Ya está aquí en NBA Draft 2026! Tras el terremoto por el traspaso de Giannis Antetokounmpo y el contratazo a Trae Young, llega la hora de conocer en que puestos serán elegidos los jugadores más prometedores del mundo, incluyendo en tal lista a tres españoles como Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller que tienen prácticamente asegurado ser seleccionados por algún equipo.

El caso más claro es el de Aday Mara. El jugador de Zaragoza ha firmado un espectacular curso con Michigan para llegar ser campeón de la NCAA y apuntar al top-10 del draft, sobre todo porque hay pocos protectores del aro más fiables que él entre los posibles seleccionados.

De Larrea por su parte apunta al final de la primera ronda, habiendo sonado para Boston Celtics y New York Knicks; mientras que Baba Miller debería estar a mitad o final de la segunda. Analizamos en más profundidad la posición prevista de cada uno y sus cualidades.

Aday Mara, el gigante que apunta aún más alto

Aday Mara es sin duda el gran nombre español del draft de 2026 de la NBA. El jugador de 2,22 metros ha dado un salto enorme en su desarrollo durante su etapa universitaria y ha convencido a muchos ojeadores de que puede convertirse en un interior diferencial en la actual competición estadounidense. Sus cualidades combinan tamaño, capacidad para proteger el aro y visión de juego. Sí, es uno de los pívots más cotizados del momento.

En cuanto al puesto en el que podría salir, el último mock de ESPN le sitúa en el 11º lugar, siendo elegido por unos Golden State Warriors que sin duda necesitan reforzar la pintura. Con tal pronóstico, podemos suponer que saldrá entre el puesto 8 y el 15, teniendo como techo convertirse en un pívot titular de la NBA. Desde Ricky Rubio ningún español llegaba al draft con tanta fuerza.

Sergio de Larrea, un físico que enamora

Boston Celtics, New York Knicks... En los últimos días se ha hablado de varios equipos que podrían estar inclinados a elegirle. La realidad es que se trata de uno de los bases europeos más interesantes de su generación. El jugador del Valencia Basket destaca por su altura para la puesto, su capacidad para crear juego y una madurez táctica muy bien valorada por equipos que ya están compitiendo. El hecho de que pueda defender varias posiciones con solvencia gusta mucho en la NBA.

En la última estimación de ESPN hablan de que podría ser elegido por los Dallas Mavericks en el puesto 30. No es nada descabellado. Debe moverse entre el 25 y el 35, siendo su escenario más probable terminar cayendo a segunda ronda. En todo caso, por físico y cualidades técnicas debería ir mejorando a grandes pasos.

Baba Miller, atletismo al poder

Acabamos este repaso con un perfil que también resulta muy atractivo para la NBA, ya que si hablamos de atletismo y versatilidad, en ese grupo está sin duda Baba Miller. Con 2,11 de altura se mueve con la soltura de un exterior, pero no por ello es menos duro en defensa y protegiendo el aro.

ESPN tira por lo alto y lo coloca en el puesto 35 elegido por los Sacramento Kings; sin embargo, apunta a ser más realista que veamos su nombre aparecer entre el 35 y el 50. Si no llegase a ser elegido siempre podría optar por un two-way contract para hacerse un sitio en la Liga.