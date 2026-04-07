Aday Mara monta el lío: campeón de la NCAA, mejor quinteto y directo al draft de la NBA

El jugador zaragozano se convierte en el primer español que conquista el torneo universitario estadounidense

¡Aday Mara ha hecho historia para el baloncesto español! Los Michigan Wolverines se han proclamado campeones del 'March Madness' de la NCAA tras vencer a los UConn Huskies por 69-63 en la final con 8 puntos de Aday Mara, que se convirtió en el primer jugador español en conquistar el torneo universitario estadounidense.

El jugador de 21 años ha cerrado una temporada antológica, una en la que ha sido clave para que los Wolverines conquistasen el segundo título universitario de su historia 37 años después del primero, en 1989. Lo hicieron además contra los Huskies, uno de los programas más laureados del país con seis títulos universitarios entre 1999 y 2024, y con Mara entrando en el mejor quinteto y apuntando con todo al draft de la NBA en el mes de junio.

Lo cierto es que UConn saltó a la pista del Lucas Oil Stadium de Indianápolis con la lección aprendida frente a la máquina que había sido Michigan durante todo el torneo. Los Wolverines habían anotado al menos 90 puntos en todos los partidos hacia la final, algo nunca antes visto.

Pese a que los Huskies supieron frenar las vías ofensivas de su rival, los Wolverines cerraron la primera parte con un parcial de 10-4 que les permitió marcharse al descanso ganando por 33-29. Sí, Michigan había tomado el control y ya no lo soltaría.

Michigan resiste el arreón final de UConn

Tras el paso por vestuarios los Wolverines abrieron brecha en el marcador y superaron por primera vez la ventaja de diez puntos (48-37), tras un triple de Cadeau, que se iría hasta los 19 puntos.

Pese al colchón, ello no evitó que los Huskies diesen un susto final. A falta de 1:07 para el bocinazo final y con 67-58 en el marcador, aún hubo tiempo para el susto. Dos tiros libres y un triple tras una pérdida de Lendeborg acercaron a UConn hasta el 67-63 con 37 segundos por jugarse. Por suerte para Mara y compañía, quedó en anécdota.

Un reconocimiento merecido para Aday Mara

Para cerrar un curso de ensueño, Aday Mara fue elegido en el quinteto ideal del 'March Madness. Además de Mara, integran el quinteto ideal sus compañeros Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr., así como los jugadores de UConn Alex Karaban y Tarris Reed Jr., los cuatro estadounidenses. Cadeau fue elegido como el 'MVP' del torneo.

A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido, números que le llevan a situarse como un probable 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros.