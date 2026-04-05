Un espectacular Aday Mara rompe una nueva barrera para el baloncesto español

El jugador zaragozano se convierte en el primer español que alcanza la final universitaria estadounidense tras firmar una enorme actuación de 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones

¡Impresionante! Los Michigan Wolverines de Aday Mara se han clasificado para la final del baloncesto universitario (NCAA) tras pasar el rodillo ante los Arizona Wildcats, a los que derrotaron por 91-73 con 26 puntos del jugador zaragozano.

La victoria supone que Mara se convierta en el primer español en jugar una final universitaria tras haber hecho historia como el primero en disputar una Final Four. Y no llega a estas lides por casualidad o como mero acompañante, ya que frente a Arizona se adueñó de la pintura con una actuación estelar en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis. En un escaparate perfecto para su probable salto a la NBA se fue hasta los 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones, siendo el máximo anotador del encuentro.

Lo cierto es que los Wolverines fueron muy superiores. Abrieron el partido con un parcial de 10-1 y al descanso estaban ya hasta 16 puntos arriba, exactamente 48-32. La segunda parte fue un mero trámite frente a unos Wildcats que fueron incapaces de encontrar el juego que les llevó a la Final Four. Michigan por su parte mostró una regularidad y acierto envidiables. La fuerza de Mara en la pintura y el 44 por ciento de acierto desde el perímetro fueron una combinación letal para su rival.

Unos Wolverines fantásticos en ataque

Los Wolverines se convirtieron en el primer equipo de la historia en anotar 90 puntos o más en los cinco partidos rumbo a la final. Todos ellos, ganados por dobles dígitos. El lunes, buscarán el segundo título de su historia tras el logrado en 1989, midiéndose en la final a los UConn Huskies, que también este sábado se impusieron por 71-62 a los Illinois Fighting Illini en su respectiva semifinal.

Si duda UConn es un rival de altura, ya que figura entre los programas más laureados del baloncesto universitario, con un total de seis títulos, incluidos los conquistados en 2023 y 2024. Así los ve el entrenador de Michigan, Dusty May: "Tienen ADN de campeón". Sí, la experiencia de los Huskies pondrá a prueba el dominio abrumador y la tremenda capacidad de adaptación al juego del adversario que han exhibido los Wolverines hasta ahora.