Hugo González vuelve a la selección española

El jugador de los Boston Celtics es una de las novedades de España en la lista para las próximas Ventanas FIBA

España ha sido una de las últimas en ofrecer su lista para las Ventanas FIBA, pero en ella, Chus Mateo, ha incluido a sus mejores hombres, entre los que se encuentra el jugador de los Boston Celtics Hugo González, que regresa así al combinado español tras una corta experiencia con Scariolo cuando militaba en el Real Madrid.

Después de que el pasado año renunciara a la posibilidad de ir al Eurobasket para concentrarse en su adaptación a la NBA, Hugo González ha tenido en esta ocasión tiempo de descansar después de que los Celtics cayeran en la primera ronda de los 'play offs'.

“Hugo ha tenido un año más de cocción. Ha tenido una experiencia extraordinaria y le va a aportar mucha madurez. A su vez, él también le va a aportar eso a la selección", aseguraba el seleccionador español, un chus Mateo que destacaba las ganas del ex del Real Madrid de volver a vestir la camiseta del combinado español. "Desde el primer momento ha querido venir. Al día siguiente de perder con Boston, me dijo que ya estaba disponible. Pese a que probablemente tendrá que acudir a la liga de verano con los Celtics, ha querido venir con nosotros. Le han dado permiso y estoy contentísimo. Lo que va a aportar al equipo ya lo veremos, dependerá más de él que de mí”, señaló el que fuera su técnico en el equipo blanco.

Junto a Hugo González, Mateo ha convocado a Francis Alonso (Río Breogán), Ferrán Bassas (Baxi Manresa), Álvaro Cárdenas y Jaime Pradilla (Valencia Basket), Pierre Oriola (Baxi Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra (Barça), Izan Almansa (Real Madrid), Alberto Díaz (Unicaja) y Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs).

De Larrea, fuera tras ser elegido en el Draft NBA

Un equipo en el que están muchos de los que han jugado en las dos ventanas previas y al que se incorporan, principalmente, los tres jugadores del Barça (Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra), el campeón ligero Jaime Pradilla o un Mario Saint-Supéry que vuelve a la selección tras su primer año en la NCAA.

Sí sorprendía la ausencia del otro base que fue al Eurobasket, un Sergio de Larrea que podría irse a la NBA después de haber acabado en los Dallas Mavericks tras el Draft. “He hablado con muchos de los españoles que están aquí y con los que no. Con De Larrea hablé ayer después de que fuese elegido en el Draft de la NBA. También con Baba Miller y Aday Mara. Ahora deben ver cómo resuelven sus situaciones. Pero cuento con ellos y con otros que no están aquí, porque son el futuro del baloncesto nacional”, advierte el seleccionador.

No estará Santi Aldama, como era previsible, después de todos los problemas que ha sufrido este año y de la operación de rodilla que sufrió y que le hizo perderse el tramo final de la temporada con los Grizzlies.

Plena confianza en Willy Hernangómez

Sí estará un Willy Hernangómez que ha contado poco para Xavi Pascual últimamente, pero que a la selección llega como capitán. “Tengo mucha confianza en que esté a buen nivel. Hay situaciones en las que un jugador no tiene fortuna o no encaja. Había unas expectativas generadas que igual no han llegado a alcanzarse en su etapa en el Barça. Tiene toda mi confianza y la de sus compañeros para que rinda. Si no lo hace, por lo menos ayudará a construir el grupo. Para mí es muy importante su personalidad”, afirma Mateo.

El combinado español se concentra este lunes 29 de junio para preparar el partido ante Dinamarca, selección a la que se enfrenta el 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid. Luego, viajará a Georgia, con la que juega tres días después en Tiflis.