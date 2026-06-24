Los Lakers sacuden el mercado con 185 millones y Luka Doncic se frota las manos

La organización californiana empieza a destapar sus cartas de cara a dar forma a una plantilla potente con la que poder luchar de una vez por todas por el anillo con el genio esloveno; y sí, en ese plan no podía faltar Austin Reaves

Hace escasos días una persona autorizada por Luka Doncic dejaba claro lo mucho que esperaban de este verano en relación a lo que podían hacer los Lakers; es más, apuntaba directamente a que en más de una ocasión la franquicia interpeló al jugador esloveno para que esperase la mayor de las revoluciones en verano de 2026. Pues bien, aún no podemos afirmar que vaya a pasar así, pero lo que es seguro es que han dado un enorme paso en esa dirección.

Lejos de regatear dinero pensando en mantener flexibilidad para las próximas jornada de mercado, los angelinos lo han sacudido con un movimiento esperado pero que en caso alguno se pensaba que se resolvería tan pronto. ¿De qué hablamos? De la renovación de Austin Reaves.

Quizás obligados al saber que otros equipos iban a poner muchos millones para llevarse al guard a partir del 1 de julio, en las oficinas no han dudado ni un momento en poner sobre la mesa de Reaves el máximo salarial, el cual se alcanza para él los cuatro años y 185 millones de dólares, siendo la última de esas campañas, la 2029-30, dependiente de una opción de jugador, tal y como indica Shams Charania de ESPN.

Austin Reaves, una necesidad para Luka Doncic

Si bien estaba en duda la inversión económica en Reaves, en caso alguno se pensaba que a nivel deportivo tuviese sentido alguno dejarle partir; es más, para Doncic se trata de una compañía muy necesaria, puesto que es un segundo manejador de balón que crea tanto para los compañeros como para sí mismo.

Teniendo en el presente 28 años, Reaves viene de hacer la mejor temporada de su carrera al marcharse a un promedio de 23,3 puntos, 5,5 asistencias y 4,7 rebotes. Exacto, son números de jugador All-Star, algo a lo que los angelinos no podían renunciar de modo alguno.

Ahora, a por el pívot

Es la gran cuenta pendiente de Rob Pelinka. Desde que Dwight Howard brillase en el anillo de la burbuja los Lakers no han tenido un verdadero protector del aro. El curso pasado apostaron por DeAndre Ayton, pero salvo por momentos puntuales no ha dado lo que se esperaba de él. Ahora se habla de dos jugadores que llegarán a la agencia libre como Walker Kessler de los Utah Jazz y Jalen Duren de los Detroit Pistons. Son dos jugadores muy diferentes, por lo que les tocará afinar muy bien el tiro.