Luka Doncic recuerda a los Lakers la promesa que le hicieron y las consecuencias para LeBron James

El genio esloveno desliza que la organización californiana le espetó al verano del presente año (2026) para que viese realmente lo que podían hacer para dar forma a un equipo que pudiese luchar por el anillo con garantías

Algo se está cociendo en Los Angeles Lakers. Siendo una franquicia en la que la exigencia nunca está por debajo del máximo (ser campeón), no sorprende que tras año y medio con Luka Doncic en plantilla las prisas empiecen a tomar el mando, sobre todo si estas vienen acompañadas de una promesa al esloveno y se cruzan con la posible renovación de LeBron James. Lo explicamos.

Doncic llegó a la organización angelina por sorpresa, pero no por ello tiene menos peso en un equipo que le han dicho que es 'suyo', pero que por ahora no termina de romper las ataduras con El Rey, las cuales por otro lado responden a la lógica de quien puede ser, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos.

Según señala Dave McMenamin de ESPN, una fuente cercana a Luka es la que ha desvelado que desde la franquicia le trasladaron que de cara al verano de 2026 se llevarían a cabo movimientos de calado para rodearle de la mejor manera posible, subrayando así su papel de jugador emblema del equipo. "Luka quiere formar parte de un equipo que pueda ser campeón desde ayer. Desde el traspaso siempre nos han dicho: 'Verano del 26. Les mostraremos lo que podemos hacer en el verano del 26'. Así que estamos muy emocionados porque ese momento ha llegado.

Luka Doncic recoge el guante y complica a LeBron James

Tal cual suena. El citado periodista subraya que el esloveno no se va a quedar de brazos cruzados esperando acontecimientos, sino que ha tomado cartas en el asunto hasta el punto de apretar a los Lakers para que adquieran un pívot de primera línea y construyan un equipo de calibre de campeonato alrededor de él lo antes posible.

Con esa petición sobre la mesa, diversos medios hablan del interés de los Lakers en Jalen Duren, el cual parece estar fuera de su alcance dado que los Detroit Pistons apuntan a darle el máximo en la agencia libre. La cuestión es que ya sea Duren u otro, Doncic ha marcado el camino, uno en el que renovar a LeBron James por una gran cantidad de dinero –lo que pide– se complica por momentos.

No hablamos de decir al Rey que se busque otro equipo –nadie lo haría–, pero resulta que si los Lakers se centran en otros asuntos sufrirá las consecuencias financieras; es decir, deberá tomar lo que le den o coger otro camino.

Los Lakers, la primera opción para El Rey

Más allá de lo que piense o diga Doncic, lo cierto es que a día de hoy lo más probable es que LeBron James siga en los Lakers. Y no lo decimos nosotros, sino un Marc J. Spears que subraya además que podría llegar acompañado de un gran amigo como es Kevin Love.

Llegados a este punto es obvio que se trata de que todos cedan un poco, algo a lo que parece estar dispuesto James, que lejos de decir que no firmaría con los de oro y púrpura por menos dinero, se ha ceñido a recalcar que exigirá saber la estrategia a seguir en caso de renunciar a varios millones.