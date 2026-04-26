Nikola Jokic acaba desquiciado y la emprende a golpes con los jugadores de Minnesota

El jugador serbio vuelve a caer contra los Timberwolves pese a las lesiones de Donte DiVincenzo y Anthony Edwards, derrota que le deja sin margen alguno si quiere alcanzar la segunda ronda de playoffs

¡Ha pasado de todo en la última noche de playoffs en la NBA! Con cuatro eliminatorias en disputa, los Denver Nuggets se quedan a una sola derrota de ser eliminados y Nikola Jokic pierde los papeles; los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, ya acarician el pase; Orlando Magic demuestra que partir desde el número ocho de la Conferencia Este no es problema para ellos y los Knicks se levantan a tiempo contra Atlanta Hawks. ¡Empezamos!

Como no puede ser de otra manera, nuestra primera parada es Minnesota. Allí, unos Timberwolves duramente golpeados por las lesiones han sido capaces de dejar a Nikola Jokic al borde del abismo. Los de Minneapolis perdieron nada más empezar a Donte DiVincenzo por una rotura del tendón de Aquiles y poco antes del descanso a Anthony Edwards por una dolencia en la rodilla izquierda. Sin embargo, sacaron fuerzas de flaqueza con un tremendo Ayo Dosunmu de 43 puntos.

La actuación del guard secundario fue increíble. Nadie había conseguido al menos 40 puntos desde el banquillo en playoffs desde Stephen Curry en 2016 y él lo hizo para ganar por 112-96, poner el 3-1 a favor de los suyos y sacar de sus casillas a los de Colorado. El gran ejemplo de lo que decimos es un Jokic que la emprendió a golpes con los jugadores del rival al acabar el partido. ¿El motivo? Una canasta de Jaden McDaniels en el último segundo, y sin oposición, en vez de dejar correr el reloj. Por cierto, el serbio rozó el triple-doble con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias.

Los campeones Thunder, a lo suyo

Pese a la lesión de Jalen Williams, la cual les obliga a cambiar el plan inicial de los partidos, Oklahoma City Thunder sigue navegando con paso firme por los presentes playoffs; tanto es así que esta pasada madrugada pusieron el 3-0 contra Phoenix Suns ganándoles por 109-121.

Los vigentes campeones contaron con un letal Shai Gilgeous-Alexander que se fue hasta los 42 puntos con un fantástico 15 de 18 en tiros de campo. Fue el faro de un equipo que una vez más parece indestructible.

Orlando confirma el problema de Detroit

Los Detroit Pistons terminaron la temporada regular en el primer puesto de la Conferencia Este, pero ello no evitó que no pocos pensasen que se la podían pegar a las primeras de cambio en playoffs. Aún no sabemos si terminará siendo así, pero ya tenemos claro que los Orlando Magic pueden hacerlo perfectamente, ya que anoche pusieron el 2-1 a su favor ganando por 113-105.

Los mejores de los de Florida fueron Desmond Bane y Paolo Banchero, ambos con 25 puntos, mientras que por los de Michigan destacaron los 27 tantos de Cade Cunningham; eso sí, con un doloroso 8 de 23 en tiros de campo.

Los Knicks aún respiran

Cerramos el repaso de la noche en Georgia, donde los New York Knicks salvaron casi un match ball para igualar la serie ante Atlanta Hawks (2-2). Los chicos de Mike Brown dominaron desde el primer momento para irse 14 puntos arriba al descanso y no sufrir lo más mínimo hasta certificar el triunfo por 98-114. A destacar la actuación de Karl-Anthony Towns, que en 29 minutos firmó un triple-doble de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.