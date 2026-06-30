Stephen Curry, LeBron James y Anthony Davis juntos en Warriors, operación en marcha

La franquicia californiana ha abierto el espacio necesario gracias a Draymond Green, quien ha rechazado su opción de jugador para que la gerencia pueda moverse con libertad a la hora de intentar dar forma a un equipo campeón

En las últimas horas el mercado NBA ha vivido un sinfín de noticias, pero la gran traca final, la que puede hacer temblar los cimientos puede estar por llegar desde San Francisco, ya que según informa Shams Charania de ESPN los Golden State Warriors están trabajando activamente para juntar en su vestuario a tres auténticas leyendas como son Stephen Curry, LeBron James y Anthony Davis.

Por supuesto decirlo es mucho más fácil que encajarlo. Por un lado deberían negociar con El Rey como agente libre y por otro convencer a los Washington Wizards de que le traspasen a Davis. Suena a completa locura, pero los indicios van apuntando a ello, sobre todo porque Draymond Green ha renunciado a su opción de jugador, abriendo el espacio necesario para poder acometer ambas operaciones de manera paralela.

La renuncia de Draymond Green con Rich Paul a los mandos

Desde hace semanas se venía escuchando que Green rechazaría su player opcion y que los Warriors trabajarían con él en un nuevo contrato –reduciendo su salario para la próxima temporada–, pero solo si esto les brindaba la flexibilidad necesaria para reforzar significativamente su plantilla... Y en ello están.

El veterano ala-pívot se ha ceñido a tal plan y ahora trabajan no solo en ver con él qué le firman –ya debe estar hablado–, sino en utilizar el espacio conseguido para que el sueño de tener bajo el mismo techo a LeBron y Curry se haga realidad. Lo mejor para ellos es que no están solos en la batalla, ya que Green, James y Davis están representados por el mismo agente: Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports.

Con la renuncia de Green, y pese a renovar a Kristaps Porzingis por dos años y 40 millones de dólares, los de San Francisco aún podrían tener a su disposición la excepción de nivel medio de 15,1 millones de dólares para ofrecérsela a LeBron.

LeBron James se aleja de los Lakers

A nadie escapa de la primera opción de LeBron James siempre ha sido continuar en los Lakers. Con la familia asentada en Los Ángeles, El Rey vería con muy buenos ojos cerrar allí su carrera; sin embargo, y según informa ESPN, las negociaciones con los angelinos antes de la agencia libre del martes no han llegado a buen puerto, lo cual deja la puerta abierta.

La realidad es que a James siempre le ha intrigado formar equipo con Stephen Curry, pero desea hacerlo bajo unas condiciones específicas que le permitan pelear por el anillo en el que podría ser su año de retirada. Por ello, habría deslizado la condición de que los Warriors incorporasen también al proyecto a Anthony Davis, lo cual no ven con malos ojos en los despachos del Chase Center.

Jimmy Butler, la llave para firmar a Anthony Davis

Este es el movimiento que puede desencadenarlo todo. LeBron y Davis ganaron juntos el campeonato de 2020 y parecen inclinados a reunirse de nuevo, algo que Golden State puede hacer realidad moviendo a Jimmy Butler hasta Washington a cambio de La Ceja.

En términos financieros el encaje es excelente, ya que Jimmy Butler debe percibir 56,8 millones de dólares en el último año de su contrato, mientras que Davis está en 58,4 millones, teniendo una opción de jugador por 62,7 millones para el curso 2027-28. Todo dependerá de hasta qué punto el pívot entra en los planes de los Wizards y si estarían dispuestos a aceptar la propuesta de los Warriors. Por cierto, Butler ya está preparado para lo que tenga que pasar...

"¿Hablan de ser traspasado? No sería la primera vez. En todo caso, es bueno saber que me quieren aquí. Si me traspasan, me traspasan. Su trabajo es ganar. ¿Puedo ayudarlos a lograrlo? Sí. Si creen que hay alguien que puede ayudarles a lograrlo más rápido que yo, entonces que lo hagan, pero por ahora, estoy aquí", sentencia.