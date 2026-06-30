LeBron James anuncia su adiós a los Lakers: motivos, equipos interesados y posible reunión con Stephen Curry

El ganador de cuatro anillos comunica a la franquicia angelina que firmará con otro equipo y dispara los rumores sobre su siguiente paso en la NBA, el cual le puede llevar a compartir vestuario con otra leyenda como Stephen Curry si se dan una serie de condicionantes que explicamos

La bomba ha caído con todo en el mercado NBA. LeBron James, tras siete años en Los Angeles Lakers, ha comunicado oficialmente que no renovará con el equipo y que firmará por tanto con otra franquicia en la agencia libre, siendo los Golden State Warriors uno de los grandes favoritos a contratarle de cara al curso 2026-27; tal y como informa Shams Charania de ESPN.

No se puede decir que sea una sorpresa. El cuatro veces ganador del anillo no parecía nada contento con el trato recibido por parte de la franquicia californiana, la cual le habría puesto sobre la mesa una oferta muy lejos de lo esperado por El Rey, lo que a su vez habría provocado la ruptura de una negociación que ha sido rápida e insatisfactoria para LeBron.

Una separación 'anunciada' entre Lakers y LeBron James

"Si quisieran podría hacer esto cada noche". Esa fue la respuesta de LeBron cuando tras deslumbrar en la primera ronda de playoffs se le preguntó por el hecho de haber tomado el mando ante la lesión de Luka Doncic. Dijo poco, pero también mucho, ya que dejaba entrever que no estaba contento con ser la segunda opción, o al menos desencantado con el trato que estaba recibiendo.

Siendo un profesional como la copa de un pino, El Rey nunca ha verbalizado su descontento, pero sí ha ido dejando caer algunas píldoras en esa dirección; y es que más allá de su rol en la cancha tampoco cree haber sido recompensando como merece en términos económicos. Así, antes de escuchar la oferta de Lakers avisó que cualquier rebaja salarial pasaba porque le explicasen a dónde iría el dinero. Pues bien, ha sido sentarse, levantarse e irse.

En realidad esta marcha se puede entender casi como natural. Los californianos quieren hacer un equipo alrededor de Luka y contar con El Rey supone un freno. No podemos decir que suspirasen por su marcha, pero sí que le han ido invitando a tomar tal decisión.

¿Camino a los Warriors con Stephen Curry?

Es lo que se lleva cocinando desde hace algunos días. LeBron nunca ha escondido su deseo de compartir vestuario con Stephen Curry en la NBA y este puede ser el momento perfecto para tener una despedida de ensueño. Lo cierto es que está en su mano, ya que es agente libre sin restricciones y puede firmar con el equipo que quiera.

La gran ventaja de los californianos es justo eso, que son californianos. Para El Rey la familia es esencial y San Francisco está a unos 30 minutos de Los Ángeles en avión; es decir, estaría a tiro de piedra de sus allegados en el caso de que su decisión sea mantener la residencia habitual en Hollywood.

Movimientos en cadena y un sinfín de interesados

Golden State dio el primer paso para fichar a LeBron convenciendo a Draymond Green de que renunciase a su opción de jugador, lo cual les ha llevado a liberar una excepción de nivel medio por 15,1 millones de dólares, la cual podrían poner sobre la mesa para hacerse con quien es un auténtico mito de la NBA. Además, y a diferencia de lo informado anteriormente, parece que lograr también a Anthony Davis no sería un requisito indispensable para conseguir el 'sí' de James.

Partiendo del hecho de que casi cualquier equipo querría ficharle, las primeras informaciones apuntan a que el gran interesado en pugnar con los Warriors serían los Cleveland Cavaliers, equipo en el que LeBron comenzó su carrera y que vería con muy buenos ojos que la cerrase también con ellos. ¡Esto está que arde!