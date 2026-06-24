El regreso de LeBron James a los Miami Heat está en marcha

La franquicia de Florida acaba de incorporar a Giannis Antetokounmpo vía traspaso y cuenta con la flexibilidad salarial necesaria como para atraer al Rey a un último baile con aspiraciones de anillo

El mercado NBA se sigue moviendo. Si en otras ocasiones parecía muy parado a la espera de que los grandes de la competición se moviesen, ahora el traspaso de Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat ha activado tanto el panorama como para que el futuro de LeBron James también coja forma, en su caso rumbo a los Miami Heat.

Así es. El Rey, quien hasta hace nada parecía inclinado a seguir en Los Angeles Lakers, tendría ahora abierta de par en par la puerta para cerrar su carrera con la organización de Florida, esa con la que sumó dos anillos y cuatro finales consecutivas. Y no lo decimos nosotros, sino Barry Jackson de Miami Herald, que habla directamente de que el equipo podría usar su excepción de nivel medio para convencer a LeBron.

El nuevo salario de LeBron James, a debate

He aquí la clave del asunto y lo que puede inclinar la balanza en favor de los Miami Heat. Desde hace semanas se especificó que James no pensada rebajarse enormemente el salario para firmar con los Cleveland Cavaliers y que incluso tenía pensado pedir explicaciones a los Lakers si estos le ofrecían igualmente algo muy a la baja. Quiere seguir jugando, pero no a cualquier precio.

Ante tal escenario, ver a los Heat ponerle por delante un contrato de 15 millones de dólares anuales (excepción de nivel medio), podría ser bastante aliciente como para conseguir que haga las maletas una vez más. Además, y como ya decíamos, conoce de sobra la franquicia de Florida.

La opción Lakers y el factor familia

La situación con los Lakers no es ni mucho menos sencilla. En Hollywood sienten la necesidad de iniciar un nuevo camino de la mano de Luka Doncic –lleva ya dos años y medio con ellos– y eso pasa en parte por deshacerse del 'lastre' que supone contentar a su vez a LeBron. No hablamos de que este ya no este capacitado para jugar a gran nivel, algo que ha demostrado con creces en los pasados playoffs, pero sí de entender que su mera presencia es una distracción para un proyecto en ciernes.

Y no podemos cerrar capítulo sin hablar de nuevo del tema financiero. Los Lakers desean reforzarse tanto con un pívot de primer nivel –lo ha pedido el propio Luka Doncic– como con un alero que pueda tirar y defender también como élite. Ambas adquisiciones serán caras y por tanto el pago a James se convierte en un auténtico problema. A este le gustaría segur al tener a su familia asentada en California, pero ya decimos, no lo hará a cualquier precio.