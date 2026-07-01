Los Lakers responden con virulencia al adiós de LeBron James y Luka Doncic 'rompe a dar palmas'

La organización californiana no ha esperado ni 24 horas para hacer de la marcha del Rey todo un acontecimiento que se ha traducido en el mercado con hasta cuatro fichajes, incluido el tan deseado pívot de los Utah Jazz, Walker Kessler

¿Querían los Lakers que se fuese LeBron James? Seguramente, pero más allá de eso es que simplemente lo necesitaban. Tras años asfixiados por el enorme contrato del Rey, ahora los angelinos han demostrado en cuestión de minutos, y con una violencia inusitada, que con la flexibilidad otorgada por su partida se podían hacer muchas cosas en el mercado; tanto es así que han cerrado hasta cuatro fichajes para regocijo de Luka Doncic.

No exageramos. A Shams Charania, periodista de ESPN que es el altavoz oficioso del mercado, apenas le ha dado tiempo a rellenar los caracteres de una contratación cuando ya estaba tecleando la siguiente. Ha sido una auténtica locura –bendita para los aficionados de oro y púrpura– que se traduce en piezas fundamentales para rodear al genio esloveno, empezando por un Walker Kessler que viene a rellenar el tan deseado hueco en la pintura.

Walker Kessler, la clave del 'proyecto Luka Doncic'

Luka no se ha andado con rodeos en los últimos meses. Primero dijo que quería un gran pívot a su lado y posteriormente dejó caer a través de terceros que le habían prometido que en verano de 2026 le darían un vuelco de 180 grados a la plantilla (ya sin LeBron).

Dicho y hecho. Walker Kessler, quien llega desde Utah Jazz a cambio de las primeras rondas sin protección de 2031 y 2033 y dos intercambios en 2028 y 2030, era la primerísima opción de los californianos, que le veían no como una solución a corto, plazo, sino como el jugador interior que puede acompañar durante mucho tiempo al esloveno.

Por ello, porque el plan es contar con él a largo plazo, no sorprende que llegue con un importante contrato de cuatro años y hasta 130 millones de dólares. ¿Los vale? Diríamos que sí, pero ojo a su estado físico, ya que solo pudo jugar cinco partidos en la campaña 2025-26 a causa de una grave lesión.

Los otros tres fichajes de los Lakers

Como si fuese fácil, los de oro y púrpura han cerrado otras tres contrataciones casi a la vez que Kessler. Así, llega Sandro Mamukelashvili con un acuerdo de cuatro años y 52 millones de dólares, Collin Sexton a cambio de dos años y 19 millones, y Quentin Grimes por cuatro años y 60 millones. Ninguno de ellos es una estrella, pero sí jugadores notables para cualquier rotación y con un importante rango de tiro. Lo dicho: los Lakers de Luka Doncic ya están aquí y el no puede más que 'romper a dar palmas'.