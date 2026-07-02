Jaylen Brown, traspasado a los Philadelphia 76ers de Joel Embiid

Los Boston Celtics mandan al alero All-Star a la organización de Pensilvania a cambio de Paul George y dos primeras rondas

¡Saltó la bomba en la NBA! Boston Celtics no ha esperado más para certificar el futuro de Jaylen Brown y le ha mandado a los Philadelphia 76ers en un movimiento del todo inesperado y que cambia por completo el panorama en la Conferencia Este

Los verdes cierran así el círculo con un jugador que les ha dado tanto como para ser el MVP de las Finales de 2024, pero que termina saliendo por la puerta de atrás al entender la gerencia que era el momento idóneo para separar sus caminos.

Jaylen Brown y su nueva pareja con Joel Embiid

Cuando se empezó a dar por hecha la salida del alero de los Celtics, pocos pensaron que llegaría a un destino con tantas posibilidades. Se habló de los Sacramento Kings y de los Milwaukee Bucks, dos conjuntos que apuntaban a las catacumbas de la NBA, pero parecía impensable verle en un rival directo de la Conferencia Este como son los Sixers. Finalmente así ha sido a cambio de Paul George, dos primeras rondas para el draft y dos segundas.

Los de Pensilvania cuentan con uno de los mejores bases de la Liga en la figura de Tyresse Maxey, pero es que además tienen a un tal Joel Embiid que si bien no es lo que era, sigue infundiendo terror en sus rivales cuando pisa la pista. No hablaremos de Big Three, pero sí de un trío con muchas posibilidades si logran rodearles bien.

Boston y la necesidad de cerrar el culebrón

¿Tenía prisas Boston por traspasar a Jaylen Brown o es este el que ha apretado? Desconocemos cómo se han desarrollado los acontecimientos, pero sí tenemos claro que al menos una de las partes no estaba dispuesta a esperar más.

Hace escasos días el presidente de operaciones de baloncesto de los verdes, Brad Stevens, salía al paso de los rumores para intentar rebajar la tensión con unas palabras ante los medios. En ellas señalaba la importancia del alero para el equipo, pero a su vez dejaba claro que se le buscaba salida.

"Jaylen Brown es una parte fundamental de lo que somos. Nunca voy a predecir el futuro. En los últimos años todo ha estado girando en torno a estos chicos. Nunca se sabe. Pero al mismo tiempo, lo que quiero dejar muy claro es lo valioso que siempre ha sido. Ha sido increíble". Exacto, ya hablaba en pasado de su jugador.

Qué hacer con Paul George

Es lo que muchos se preguntan ahora. Si a Boston no le valía ya Jaylen Brown, menos debe hacerlo un Paul George que es a día de hoy bastante peor jugador. Sí, es el punto que más extraña del acuerdo, ya que el veterano alero no parece que pueda aportar demasiado a un proyecto cuya máxima estrella, Jayson Tatum, también es un alero.