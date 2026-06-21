Los Celtics mueven a Jaylen Brown y el fichaje de Giannis Antetokounmpo ya se huele

El jugador griego entra en unos días decisivos para conocer su futuro por la celebración del draft de la NBA este 23 de junio, siendo un evento en el que se suelen cerrar grandes traspasos en la competición estadounidense

Algo muy gordo se está cociendo en la NBA. Tras años de rumores, insinuaciones y acciones a la desesperada, el traspaso de Giannis Antetokounmpo está a la vuelta de la esquina. Y no lo decimos nosotros, sino unos Milwaukee Bucks que hace un par de meses pusieron en el draft la fecha límite para darle salida, algo a lo que se han sumado con fuerza los Boston Celtics moviendo a Jaylen Brown.

Lejos de conformarse con lo que tienen –que es mucho–, los verdes creen que es el momento de dar un nuevo impulso al equipo para pelear por el anillo en las campañas venideras y, aunque sorprenda, están dispuestos a romper la cadena por Jaylen Brown; sí, el MVP de las Finales de 2024.

Aunque poco se le puede achacar al alero sobre la pista, del mismo modo es indudable que la gerencia siempre ha puesto por delante a Jayson Tatum como jugador franquicia. Por tanto, cualquier movimiento de calado All-NBA debe ser realizado con Brown, quien por otro lado, y según expresan desde ESPN, también podría sentirse atraído por cambiar de aires este verano. Lo que es indudable es que los Celtics están moviendo a su alero en el mercado.

¿Ficharán los Celtics a Giannis Antetokounmpo?

Es una posibilidad muy real. Pocos equipos hay más atractivos en la Liga –quizás Lakers– y además tienen una de las piezas más codiciadas del mercado para poner sobre la mesa. La única duda llegados a este punto es si el objetivo propio es sumar a una súper estrella como el griego o si prefieren tomar otro camino.

Por otro camino no decimos que queden al margen del futuro de The Greek Freak, sino que participen en el intercambio como pieza clave del movimiento, pero recibiendo otros jugadores o picks. Más claro: podemos ver un traspaso a cuatro bandas con Boston como gran invitado.

Miami Heat se posiciona

Por necesidad es en estos momentos el gran favorito. Miami lleva años persiguiendo una cara visible para su proyecto, más aún tras comprobar que tanto Bam Adebayo como Tyler Herro están lejos de poder ser ese líder que necesitan. Justo por ello, estarían abiertos a venderlo todo para conseguir al griego, lo que les llevaría a su vez a decir 'sí' al interés de Detroit Pistons en el propio Herro para facilitar la contratación de Giannis.

Obviamente hay que cuadrar salarios y que todos se sientan satisfechos, pero las piezas están ya sobre la mesa y se trata de ir al detalle. Así de primeras parece imposible ver a Antetokounmpo saliendo en un acuerdo con tantos equipos, pero es que esto es la NBA, una competición que lleva décadas haciendo posible lo imposible.