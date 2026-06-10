El escenario que puede llevar a Giannis Antetokounmpo a los Knicks toma fuerza

Los Milwaukee Bucks han frenado todo movimiento alrededor de su estrella a la espera de acontecimientos, ya que entienden que dependiendo de cómo terminen las Finales de la NBA podrían ver multiplicado el precio que le paguen por el griego

Es obvio que el foco informativo de la NBA está puesto en las Finales que disputan New York Knicks y San Antonio Spurs, pero no por ello hay nadie que deje de lado la especulación sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo, quien parece destinado a abandonar los Milwaukee Bucks en breve; eso sí, por ahora sin un favorito claro para hacerse con sus servicios.

El dos veces MVP de la NBA es visto como un jugador que puede cambiar por completo el sino de una franquicia. Por talento y físico vaya dónde vaya marcará la diferencia, y justo eso es lo que está alimentando el rumor de que los propios Knicks aún podría ir a por él pese a estar en la batalla final por el anillo.

Según informan los periodistas (insiders de la NBA) Marc Stein y Jake Fischer, varios equipos siguen de cerca el resultado de las Finales, ya que entienden que los propios Bucks están esperando a ello porque les dará una visión más clara del mercado y de cómo este podría moverse por su activo.

Milwaukee espera a los Knicks

Cuando hablamos de un cambio de escenario lo hacemos de unos Knicks que terminasen perdiendo las Finales. Lejos de quienes les descartaban en cuando eliminaron a los Philadelphia 76ers, los citados periodistas recalcan que todo apunta a que serán un serio pretendiente por Giannis si su búsqueda del campeonato termina en decepción.

Los Knicks lideran actualmente la serie de Finales de la NBA por 2-1 contra los San Antonio Spurs, pero, según el mencionado informe, existe una creciente convicción en la liga de que la oportunidad perdida de conseguir el primer campeonato de la franquicia desde 1973 podría reavivar su interés en Antetokounmpo.

El draft, fecha fijada para el desenlace del culebrón Antetokounmpo

Lo que está claro es que el posible traspaso de Antetokounmpo está en stand by. Desde la franquicia de Wisconsin ya avisaron que se ponían el draft (23 de junio) como fecha para acabar moviendo a su jugador franquicia, y a estas alturas parece improbable que se produzcan novedades importantes antes de que se entregue el Trofeo Larry O'Brien, ya que los equipos de la competición estadounidense también han echado el freno a la espera del cierre de las Finales.

¿Y quiénes son los favoritos para llevarse el gato al agua? A estas alturas uno de cada costa. Miami Heat por el Este y Golden State Warriors por el Oeste. Claro que esto depende de si los Knicks vuelven a la partida.