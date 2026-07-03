LeBron James recibe la llamada más esperada y frena en seco la vía Warriors

El Rey, tal y como ya anunció, se está tomando con calma la agencia libre con la intención de elegir ese destino que le permita vivir una última carrera por el anillo de campeón

LeBron James no tiene intención alguna de precipitarse. Nada más anunciar que no continuaría en los Lakers, su agencia de representación se lanzó a dejar claro que quería seguir compitiendo por un campeonato y que para encontrar el destino idóneo se iba a tomar con calma la agencia libre. Pues bien, el desarrollo de los acontecimientos ha llevado a que los Warriors pierdan terreno en la carrera por culpa de una llamada muy esperada por parte del Rey.

Aunque la posibilidad de jugar junto a Stephen Curry atrae muchísimo a LeBron, no es menos cierto que su espíritu competitivo está por encima de cualquier romanticismo. Por ello, no extraña que él mismo haya trabajado durante meses en otra dirección igual (o más) apasionante y que ahora da sus frutos.

Según informa Denver Post, el ganador de cuatro anillos ha sido contactado en las últimas horas por los Denver Nuggets, un equipo que aparecía fuera de las quinielas para su fichaje, pero que tiene mucho sentido, ya que el propio James ha ido dando forma a un puente con la franquicia de Colorado durante la última temporada.

LeBron James y el puente a Denver

Según el citado periodista ha sido LeBron quien ha propiciado este movimiento. Lejos de entrar en la más mínima polémica, El Rey se mostró muy amable con Nikola Jokic cada vez que se enfrentaron durante la temporada, todo ello bajo el objetivo de mantener la puerta abierta de cara a poder su compañero de equipo en el presente.

Más allá del trato con Jokic, tampoco podemos obviar que James tiene una gran relación con el presidente de la organización de Colorado, Josh Kroenke, y que además comparte agente con Payton Watson, agente libre restringido al que desean renovar los Nuggets.

Todo encaja, ya que se da por hecho –como no puede ser de otra manera– que un equipo que tiene en sus filas a Nikola Jokic es siempre un contendiente al anillo, contexto en el que desea moverse LeBron James para cerrar su carrera.

El anuncio, lejos de ser inmediato

Si bien LeBron estaba deseando contar con la llamada de los Nuggets, ello no quiere decir que su firma por ellos sea segura. Obviamente ha frenado su firma por cualquier otro equipo por el momento, pero hablar de favoritos se hace complicado. Porque sí, verle junto a Stephen Curry suena espectacular, pero coincidir con Nikola Jokic no le anda a la zaga.